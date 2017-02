UPS

En un terreno escasamente poblado de tierra en las afueras de Tampa, Florida, UPS mostró el lunes una primera prueba en su tipo para la compañía de 109 años de edad.

UPS tomó un dron desde dentro de uno de sus emblemáticos camiones marrones para completar una entrega en Lithia, Florida, usando un camión y un dron del fabricante de vehículos eléctricos Workhorse.

El dron salió volando desde el techo retráctil del camión para hacer una entrega a lo largo de una ruta preestablecida autónoma, mientras que el conductor se dirigió a otro lugar para hacer otro envío. El dron luego se reunió con el camión por el camino, se acopló al techo y se recargó.

"Este es un momento Kitty Hawk", dijo Steve Burns, fundador y presidente ejecutivo de Workhorse, antes de la prueba, refiriéndose a los primeros vuelos históricos de los hermanos Wright en 1903.

La prueba ofrece otro pequeño paso hacia la fabricación de drones para hacer entregas, lo que podría convertirse en una forma de hacer envíos más rápidos y más baratos. Y ahora que más y más gente compra en línea, estos drones podrían ayudar a aliviar las tensiones en la infraestructura de envío que ya han surgido, especialmente durante las ajetreadas ventas de fin de año.

Los drones también podrían ahorrar gas a los conductores y tiempo al reducir las paradas, especialmente en las zonas rurales, donde las entregas suelen estar a kilómetros de distancia. Recortar sólo una milla por conductor por día ahorraría a UPS hasta US$50 millones al año, dijo la compañía. El impacto ambiental también podría ser significativo, aunque la compañía no ha calculado esas cifras todavía.

Fuera de las pruebas controladas, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. no admite la mayoría de las formas de entrega desde aviones no tripulados, por lo que no esperes pronto que un objeto volador lance tus paquetes directo a tu casa. Burns, sin embargo, sostiene que los drones de Workhorse que operan con camiones de reparto podrían desplegarse públicamente tan pronto como este año.

Para evitar regulaciones más estrictas de la FAA, algunos desarrolladores de drones se han ido a operar al extranjero. Por ejemplo, en diciembre, Amazon comenzó un pequeño programa piloto de drones de entrega en Inglaterra rural. La empresa china de comercio electrónico JD.com ha estado trabajando en drones de entrega en China rural desde principios del año pasado.

UPS, también, ha trabajado en un puñado de proyectos de aviones no tripulados, ya que continúa aprendiendo a utilizar esos dispositivos. En septiembre, UPS hizo una entrega de prueba de medicinas en Beverly, Massachusetts, a una isla a tres millas de la costa atlántica. La compañía también ha ayudado a la entrega de suministros médicos en Rwanda y utiliza drones para verificar el inventario en sus almacenes.

UPS

Debido a que los fabricantes de drones todavía tienen que lidiar con un nido de problemas logísticos, el investigador de mercado Gartner espera que los drones de entrega representarán menos del 1 por ciento del mercado mundial de drones comerciales dentro de tres años. En su lugar, la mayoría de los drones comerciales se utilizarán para la cartografía y la inspección de sitios de construcción, dice Gartner.

UPS no ha programado pruebas adicionales con los drones de Workhorse, aunque UPS dijo que planea mantener los escenarios de entrega de pruebas.

"Estamos estudiando y comprendiendo las oportunidades que esto nos proporcionará", dijo Mark Wallace, vicepresidente principal de ingeniería y sostenibilidad global de UPS. "Así que seguiremos mirando hacia el futuro."

Existe la preocupación de que tanto los drones como los autos autónomos acabarán por poner a miles de conductores en la calle. Consultado sobre este tema, Wallace dijo que los 66,000 choferes de UPS son las caras de confianza de la compañía y que UPS no espera que los drones los reemplacen.

"Realmente nos lleva a entender cómo la tecnología puede ayudar a nuestros proveedores de servicios", dijo acerca de las pruebas. "Esto no reemplazará a nuestros proveedores de servicios".