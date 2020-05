Upload: Una serie con la proyección tecnológica de un futuro posible

Amazon Prime Video

La nueva serie de Amazon Prime Video, Upload, plantea un futuro no muy lejano en cuanto a tiempo (2033), pero tampoco en cuanto a su viabilidad. Sin duda, es interesante —y alarmante— ver los planteamientos de la serie en este sentido ya que el futuro que muestra es distópico, pero nada descabellado —lo que lo hace quizá más perturbador.

La serie, protagonizada por Robbie Amelly Andy Allo se estrenó hace unos días y de inmediato ha cautivado a propios y extraños. Además de que la trama es una atractiva mezcla de programa de ciencia ficción (como Black Mirror), con una comedia romántica y toques de thriller, resulta muy cautivante la visión de un futuro que de primera instancia nos da risa, pero que al mismo tiempo nos deja pensando en las implicaciones de lo que ya estamos viendo en la industria tecnológica el día de hoy.

Lo primero que resalta es la existencia de coches autónomos como un estándar en la ciudad de Los Ángeles, donde vive —y muere— el personaje central Nathan Brown (interpretado por Amelly). Estos vehículos son mucho más estilizados que lo que hemos visto de Waymo por el momento, pero no se alejan mucho de la realidad. Los coches autónomos en Upload cuentan con controles para priorizar la seguridad de los pasajeros o la seguridad de los posibles peatones que se encuentren. Hasta donde dicen los personajes, estos autos son muy seguros —salvo por el caso del vehículo de Brown, quien, además, en una escena previa a su accidente, hackea el auto para manejarlo como si se tratara de un videojuego. Es interesante ver que el policía de tránsito que detiene al auto hackeado es, en realidad, un dron con una pantalla en donde se ve al policía que estará en una locación segura, por supuesto.

Después de estas escenas de los coches autónomos, nos llamó la atención las pantallas de los dispositivos de uso diario —como una laptop o los teléfonos—, que son virtuales. Es decir, no hay pantallas, sino que, por ejemplo, a partir de una pulsera que funge como el teléfono inteligente, se proyecta la imagen del interlocutor o de lo que sería la pantalla del teléfono en el espacio en forma de ele que se hace en la mano de quien porta la pulsera. Esta tecnología permite, también, tomar llamadas sin video, en la que los usuarios hablan directamente a la pulsera —las cuales, por supuesto, nos recuerdan a los wearables más sofisticados de la actualidad. Estos "teléfonos" cuentan con todo tipo de aplicaciones, por ejemplo el uso de Nitely, que no es otra cosa sino un Tinder o cualquier otra aplicación para conocer gente pero en el futuro. Y, como en aquel icónico capítulo de Black Mirror, todos los usuarios pueden calificar y recibir calificaciones mediante estrellas en la app. Es interesante cómo plantea la serie el uso de protección sexual, ya que la única protección que necesita la gente para tener sexo es un dispositivo que se coloca en el pecho y en el que el otro debe dar un consentimiento expreso antes de tener relaciones sexuales —lo que no sabemos, sin embargo, es qué tipo de protección física brinda ese dispositivo.

En ese futuro distópico, pero posible, me llamó la atención que hay gente en las calles o el transporte público usando cubrebocas, algo que seguramente será común a consecuencia de la pandemia de coronavirus que estamos padeciendo. Sin embargo, esta serie se filmó en 2019, por lo que su visión del futuro, aunque nace totalmente de la ficción, por desgracia se acerca ya bastante a la realidad.

Asimismo, es interesante cómo plantea la serie un futuro en donde las grandes empresas de todas las industrias empiezan a fusionarse entre sí. Entonces, tenemos como resultado una compañía llamada Oscar Mayer-Intel —cuyo lema es de un humor negro genial: Pushing the boundaries of meat (algo así como Ampliando las fronteras de la carne)—, que combina el manejo de la carne con los procesadores y que está probando la posibilidad de clonar el cuerpo de un upload, para hacer un download y darle de nuevo vida física a alguien que ha muerto pero que habita en un mundo virtual.

También destaca el nombre de una aerolínea que usan en la serie: Frontier Spirit United. La empresa ficticia implicaría la fusión de dos aerolíneas con un operador telefónico y lo más maravilloso es que puede hacer un viaje de Nueva York a Los Ángeles en solo 30 minutos.

También llama la atención una empresa dedicada a la creación de bocadillos virtuales llamada Nokia Taco Bell, aunque en lo personal la llamada Gordita Crunch, virtual o no virtual, no se me antoja en lo más mínimo. Otra fusión interesante que plantea la serie es una empresa llamada Google Samsung, la cual dentro de su portafolio destaca la de creación de comida mediante una impresora 3D. Tampoco se antoja, pero podría ser la manera de acabar con la hambruna en el mundo.

Por último, está la existencia de diversos universos virtuales donde un upload puede pasar el resto de su existencia. La forma en que conviven los vivos con los uploads (las conciencias de los muertos que habitan en estos mundos virtuales) es a través de la realidad virtual, con gafas muy parecidas a las Oculus Quest que ya existen en la actualidad. incluso hay trajes tipo buzo con los que se puede compartir los momentos íntimos.

Por supuesto, la vida después de la muerte no es algo barato, pero al parecer hay muchas opciones. La primera que nos muestra, que es donde acaba el protagonista de la serie, es un mundo llamado Lakeview (que sí, su característica principal es que está frente a un lago virtual) y la matriz de esta empresa se llama Horizen (que inevitablemente nos hace pensar en Verizon, pero podría ser solo buscarle tres pies al gato). Pero no es el único sitio disponible. También existe el universo creado por Panera Facebook (interesante fusión) que se llama Aeon y que se trata de un casino virtual que nunca descansa. Pero si lo tuyo es el contacto con la naturaleza, extiste la opción Nat Geo-Instagram Safari, en la que acabas viviendo en la sabana africana oliendo a elefante. Otra opción, la cual no nos muestra la serie, pero la menciona es Apple's Cove, un sitio propiedad de Apple y que, seguramente, será bastante exclusivo.

Quizá nos den una visión de esa opción en una segunda temporada de Upload.