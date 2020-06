Univisión anuncia el regreso de fútbol y novelas en su upfront virtual de 2020

Univision

En medio de la pandemia del coronavirus, el gigante de medios Univision Communications Inc. reunió a periodistas, agencias publicitarias y anunciantes en un evento virtual para presentar sus planes de programación para el nuevo año, que incluyen montones de series, telenovelas, especiales musicales y mucho fútbol.

Durante un evento virtual el martes 16 de junio, Univision presentó su nueva barra de programación para 2020-2021, que incluye nuevas series y telenovelas (Imperio de mentiras, Si nos dejan, Te acuerdas de mí, Amor prohibido y Las mil y una noches, entre otras) y varios partidos de la Liga MX, la UEFA Champions League y la MLS. Univisión dijo también que planea televisar más de 1,600 juegos en vivo en sus diversas plataformas.

"Con una misión clara de informar, empoderar y entretener a la comunidad hispana, estamos jugando un papel más vital en la vida de nuestra audiencia que nunca antes en estos tiempos sin precedentes", dijo Vince Sadusky, presidente ejecutivo de Univision, en un comunicado antes de la presentación y agregó: "Somos el líder reconocido y la fuente de acceso para el mejor contenido en español en cualquier lugar, y anticipamos que solo nos fortaleceremos a medida que continuamos escuchando y atendiendo las necesidades de la comunidad hispana".

A pesar de tratarse de una presentación virtual, el toque musical-latino no podía faltar y arrancó con una presentación del rapero Pitbull, interpretando la canción I Believe That We Will Win.

Univisión aprovechó la presentación del martes para subrayar el alcance de sus propiedades (Univision, UniMás, Galavisión y TUDN) que, según la compañía, llegan a unos 74 millones de consumidores cada mes, incluyendo el 75 por ciento de los adultos hispanos, con el 83 por ciento de su audiencia televisiva no alcanzada en las 10 principales cadenas en idioma inglés. En cuanto al tema digital, la compañía afirma llegar a más de 20 millones de usuarios cada mes.

El upfront (como se conoce a este tipo de presentaciones de las televisoras) de 2020 de Univision tiene lugar en momentos en que la compañía está en proceso de ser vendida a un grupo liderado por el ex director general de finanzas de Viacom, Wade Davis, quien se convertirá en presidente ejecutivo una vez que se cierre la transacción, esperada para el cuatro trimestre de 2020.