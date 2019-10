Chespirito regresa en nuevas series y una biopic de su vida: reporte

Televisa

Si ya existe un Universo Marvel en el cine y un Universo Game of Thrones en la TV, ¿por qué Chespirito no podría tener su propio universo? Este parece ser el planteamiento de la alianza anunciada el lunes por la productora THR3 Media Group con el Grupo Chespirto —herederos del comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños (1929-2014)— para crear un "universo mediático" de series, películas y una biopic de su vida, según reseña The Hollywood Reporter.

Este Universo Chespirito incluirá todo tipo de contenidos basados en los personajes hechos por el creador de figuras tan populares en Latinoamérica y la población latina de Estados Unidos como El Chavo, El Chapulín Colorado, el Chómpiras y el Doctor Chapatín, entre otros.

Según The Hollywood Reporter, el Grupo Chespirito es presidido por el hijo del comediante, Roberto Gómez Fernández, para preservar el legado de Chespirito y de los personajes que creó en la televisión. La productora mexicana TH3 Media Group es la responsable de la serie Ninis y de los largometrajes Mamá se fue de viaje y Polvo.

La nota no revela cuáles personajes de Chespirito serán recreados en series y películas, pero adelanta que habrá dibujos animados —cuesta imaginar a otro actor en el papel de El Chavo o del Chapulín Colorado— y hasta cómics.

El primer proyecto será una serie sobre la vida de Gómez Bolaños. "Este es un proyecto que mi padre solo imaginó en sueños", afirmó Gómez Fernández en el artículo de THR.