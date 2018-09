@ReinoAsturMemes

Si te asomas por Twitter, verás que el hashtag #SaveTheInternet es tendencia en muchos países de Europa, incluido España. ¿El motivo? La Unión Europea aprobó este miércoles una reforma de la Ley de Copyright que podría poner en peligro Internet tal y como lo conocemos.

El debate sobre los derechos de autor sirvió a la Comisión Europea como pretexto para reformar las normas comunitarias sobre el copyright, algo que comenzó en 2016 cuando se filtraron los primeros borradores de dicha reforma. Las votaciones para su aplicación han registrado un total de 438 votos a favor y 226 en contra.

Los artículos de la discordia

Los dos artículos más polémicos y qué más cambiarían nuestra manera de experimentar Internet son el 11 y 13. En el 11 nos encontramos con la prohibición al "libre enlace de contenidos o extractos de los mismos (memes, gifs)", algo que hacemos cada día en las redes sociales y por lo que las grandes tecnológicas como Google o Facebook se verían obligadas a pagar impuestos para que los usuarios o ellas mismas puedan publicar contenido sujetos a derechos de autor en ellas.

Según un reporte de The Guardian, las agencias de noticias más grandes de Europa han instado a los eurodiputados a votar en favor de la ley, ya que acusan a empresa como Google y Facebook de "saquear las noticias y sus ingresos publicitarios", lo que resultó en una "amenaza a la democracia".

Estas afirmaciones –en idioma meme– se traducirían como "Soy un medio tradicional sobreviviendo el mundo digital e intento legislar para no quedarme sin pastel".

El segundo artículo exige que las plataformas en línea detecten, bloqueen y eliminen de manera inmediata cualquier infracción de copyright utilizando filtros durante el proceso de subida del contenido. ¿Cómo pretenden que se haga esto? Como diría el meme: "Tell me more, please".

La aprobación y aplicación de esta reforma y más concretamente de estos dos artículos, es una amenaza directa a la libertad de la red y a su pluralidad, pero para llegar a ello en enero de 2019 habrá una segunda votación y será necesaria la aceptación legislativa por parte de los 28 países miembros de la Unión Europea.

Así nos afectaría



¿Qué cambiaría para los usuarios en el caso de que finalmente se apruebe la reforma? En primer lugar, si se aplica el artículo 13, estaríamos sometidos a filtros y controles de publicación en plataformas como Google, Facebook o Twitter, por lo que tendríamos que asegurarnos de que dicho contenido no está sujeto a derechos de autor antes de compartirlo (como ya sucede con otro tipo de contenido como las fotografías o la música).

Por otro lado, el acceso al contenido estaría restringido, ya que solo se podría compartir en las aquellas plataformas que paguen la tasa expuesta en el artículo 11 y además, tampoco podríamos utilizar fragmentos de contenidos protegidos por derechos de autor como frames o partes de una imagen o vídeos para crear memes o gifs, a menos que paguemos por ello.

Así responden los usuarios

No es la primera vez que alguien intenta poner freno a la libertad de Internet. En junio de 2015, la diputada mexicana Selma Guadalupe Gómez, presentó en su país la iniciativa de Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen del Estado, con la que pretendía que se sancionase con hasta con $24,000 pesos a aquellos que publicasen memes calumniosos en las redes sociales.

¿Qué pasó con la diputada? Pues que no tardó en convertirse en sus propios memes como forma de protesta de manos de los usuarios de las redes sociales.

A toda acción hay una reacción... #LadyMemes Dip. Martha Orta del PRI en SLP. @julioastillero pic.twitter.com/tDHjjqHNg4 — Ville (@VilledaJC) May 4, 2016

Algo similar está sucediendo en las redes sociales hoy tras la noticia de la propuesta de ley europea. Muchos usuarios están creando sus propios memes como señal de protesta y personalidades como Julia Reda, eurodiputada por el Partido Pirata Alemán y creadora de la campaña Save The Link contra la nueva norma, ha hablado de la votación desde su cuenta de Twitter señalando que "el Parlamento Europeo ha fracasado en escuchar a ciudadanos y expertos".

Pese a estas malas noticias, a día de hoy Internet sigue siendo libre de tasas, censuras y pagos, por lo que aún tendremos que esperar a enero de 2019 cuando tendrá lugar la segunda votación (posiblemente determinante) para ponernos tristes o enfurecernos, pero por el momento, ¡larga vida al meme!