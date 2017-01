¿Así o más escandaloso? Esta chamarra tiene 20 bocinas

Agrandar Imagen One OK Rock

A los amantes de la música tal vez les salgan notas musicales hasta por los poros, pero esta chaqueta es lo más cercano que hemos visto a hacer de esa afirmación algo literal.

La banda japonesa One OK Rock sacará pronto un nuevo álbum, y para celebrarlo han colaborado con un diseñador para crear esta chamarra de cuero, equipada con 20 bocinas.

Sí, parece una chamarra común y corriente, pero detrás de las costuras oculta un alto nivel tecnológico. Cada bocina emite una frecuencia de sonido diferente que aísla las voces en la zona del pecho y los instrumentos en los brazos y el torso.

La chamarra, llamada Wearable One OK Rock, fue presentada la semana pasada en Tower Records en Shibuya, Tokio, un lugar importante donde las bandas promueven su música. Los fanáticos pudieron probarse uno de dos estilos, uno negro como el que usan los motociclistas, o el MA-1, como el que usaban los aviadores, y pudieron escuchar (y sentir) el sencillo más reciente del grupo "We Are", del recientemente lanzado álbum "Ambitions".

Hasta ahora no hay información sobre si estas chamarras se ofrecerán a la venta al público.