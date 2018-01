Scott Stein/CNET

Si tienes hipertensión, no es fácil empacar, trasladar y usar el equipo necesario para medir la presión arterial. Yo suelo llevar registro de mi presión arterial alta y me encantaría hacerlo con un reloj inteligente. La marca Omron, fabricantes de monitores de presión arterial para médicos, presentan un reloj deportivo que llegará este año, llamado HeartGuide. Me encanta la idea. Espero que funcione tan bien como nos prometieron.

No pude probarlo personalmente: Jeffrey Ray, de Omron, me dijo que aún se está sometiendo a pruebas clínicas y que debería enviarse a la FDA durante este año. El precio con el que se espera que entre al mercado es de US$349, aproximadamente el costo de un Apple Watch.

El reloj HeartGuide tiene una correa extra rígida que en realidad se infla para tomar una medida oscilométrica, como el brazalete para medir la presión arterial que usa el médico tradicional y se sincroniza con el app del teléfono de Omron, en donde los datos se pueden compartir con un médico. El reloj toma lecturas manuales y detecta las mediciones de tu frecuencia cardíaca, pero también se puede programar para tomar lecturas nocturnas para evaluar riesgos de hipertensión o de un paro cerebrovascular mientras duermes.

El HeartGuide toma registro de tus pasos al día y de tu sueño, y también puede recibir notificaciones desde tu celular. Según Ray, el reloj tendrá una vida de entre diez días y dos semanas con una sola carga de batería, lo que facilitaría el uso por parte de pacientes de edad avanzada.

Asimismo, Omron se está asociando con AliveCor para poner las mediciones de frecuencia cardíaca de un electrocardiograma en un monitor independiente y planea combinar en algún momento el electrocardiograma con la presión arterial en el mismo reloj. Hace poco, AliveCor presentó una banda para sacar electrocardiogramas, aprobada por la FDA, la KardiaBand, que también es compatible con Apple Watch.

