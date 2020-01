Un llavero diseñado para evitar que olvides a tu hijo en el auto

Shelby Brown/CNET

Puede que la idea de olvidar a tu hijo en el automóvil parezca imposible, pero es algo que ocurre con más frecuencia de lo que debería. Sea porque el padre bajó del auto en medio de una llamada telefónica o simplemente estaba exhausto, cada verano mueren niños olvidados en vehículos debido a las altas temperaturas. Al menos hasta ahora. Hace poco conocí a Richard Bond, presidente y fundador de American Home Safety Products, durante el evento Showstoppers de CES 2020, donde mostró el nuevo sistema de alerta automática Carseat Copilot de su compañía.

Bond dijo que el kit de US$45 viene con un clip de hebilla para sujetarlo al asiento del automóvil y dos llaveros (para hogares que tienen más de un vehículo). Si el progenitor se aleja más de 10 pies (3 metros) del sensor ubicado en el clip de hebilla sujeto al asiento del automóvil, el sensor del llavero comienza a sonar. Cuando la hebilla no está abrochada, la batería no consume energía. Y cuando es necesaria una recarga de energía, una luz roja parpadea cada dos segundos en el sensor del clip.

El Carseat Copilot no requiere de una aplicación de Bluetooth ni de otro tipo de conexión. Cuando el llavero y el clip se han emparejado con éxito, la luz del clip parpadea cinco veces y la luz del llavero se vuelve azul y este emite dos pitidos. Si esto no ocurre cuando lo pruebes, es posible que debas cargar más tiempo el dispositivo. Según la sección de preguntas frecuentes (en inglés) del sitio web de la compañía, este producto está diseñado para niños que aún no pueden desabrochar su cinturón de seguridad del automóvil.