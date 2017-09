Un gerente de 'Narcos' asesinado en México mientras buscaba locaciones

Netflix

La ficción superó la realidad. Un productor de locaciones de Netlfix fue asesinado en la ciudad de Temascalapa en el estado de México, cuando buscaba escenarios para la grabación de la cuarta temporada de Narcos.

Según pudo conocer El País, Carlos Muñoz Portal, de 37 años, trabajaba como gerente de localizaciones para la serie de Netflix, que estrenó recientemente la tercera temporada.

Según el diario español, un amigo de Muñoz dijo que el lunes pasado se adentró en su auto para encontrar localizaciones para grabar la serie en su desembarco en México en la próxima temporada, y encontró la muerte. Sin embargo los hechos no fueron dados a conocer por la policía hasta el viernes.

Las autoridades aseguran que no hay testigos debido a que es una zona despoblada. El vehículo de Muñoz quedó incrustado en una nopalera, lo que hace pensar a la policía que sufrió una persecución antes de ser asesinado.

Muñoz había trabajado en películas como Man of Fire, Apocalypto, No se aceptan devoluciones e incluso la cuarta parte de Rápido y Furioso o Mozart in the Jungle, la serie de Amazon Prime Video protagonizada por Gael García Bernal.

"Estamos al tanto del fallecimiento de Carlos Muñoz Portal, un respetado gerente de locaciones, y ofrecemos nuestras condolencias a sus familiares. Los hechos aún son desconocidos ya que las autoridades continúan investigando lo sucedido", dijo Netflix en un comunicado reseñado por El País.

Según explica el diario, tanto Muñoz como la mayoría de los gerentes de locación, son freelance. Se les suele conocer con el nombre de scouts, porque exploran para grandes productoras -- en este caso Redrum -- lugares para rodar escenas de series y películas, pero no disponen de seguridad ni mayores recursos para proteger su vida.