El último de los BlackBerry: 'Mercury' llegará a EE.UU. con Verizon

BlackBerry prepara Mercury, su último teléfono fabricado por la compañía antes de ceder los derechos a otras fabricantes, y de acuerdo con un reporte, el celular llegará a Estados Unidos de la mano de Verizon.

Roland Quandt, un bloguero con un récord respetable de filtraciones, dijo a través de Twitter que el último de los teléfonos de BlackBerry llegará a EE.UU. apenas sea lanzado, cosa que se espera suceda después de la feria CES 2017, que arrancará a principios de enero en Las Vegas.

Quandt, en un tuit posterior, dice que el celular es diseñado por TCL, la fabricante que se queda al mando de la línea de teléfonos BlackBerry. Esto deja saber que BlackBerry cada vez fue participando menos en sus más recientes celulares (algo quedó evidenciado con el teléfono DTEK50 y ahora con el Mercury).

BlackBerry "Mercury" BBB100 is coming to Verizon in the US.