Alemania vs. España: Cómo por Internet y televisión en Estados Unidos

Con el plato fuerte entre Alemania y España arranca este jueves 3 de septiembre la UEFA Nations League, un campeonato que suple a los antiguos juegos amistosos y que se extenderá hasta 2021.

Este campeonato tiene una connotación especial en estas fechas, pues funciona como experimento para confirmar que los países están listos para acoger partidos de las selecciones nacionales durante la pandemia por el coronavirus .

El torneo se celebrará cada dos años, durante las fechas internacionales de la FIFA y Portugal, que se impuso en 2018 en una versión experimental, es el actual campeón. Revisemos más detalles de esta nueva edición y lo que debes hacer para disfrutarla desde la comodidad de la casa.

¿Cómo funciona la UNL 2020/21?

Las 55 federaciones de la UEFA se dividen en cuatro ligas (A, B, C y D) según su posición en la Lista de Acceso de la Nations League 2020-2021, basada en la clasificación final de la edición anterior, contando los ascensos y descensos. Las selecciones juegan de local y visita, y las cuatro ganadoras de grupo de la Liga A clasifican para la fase final, buscando al campeón. Las vencedoras de grupo de las Ligas B, C y D ascienden y las que terminan últimas en A y B descienden.

Los grupos

Liga A

Grupo 1: Países Bajos, Italia, Bosnia y Herzegovina, Polonia

Grupo 2: Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Islandia

Grupo 3: Portugal, Francia, Suecia, Croacia

Grupo 4: Suiza, España, Ucrania, Alemania

Liga B

Grupo 1: Austria, Noruega, Irlanda del Norte, Rumania

Grupo 2: República Checa, Escocia, Eslovaquia, Israel

Grupo 3: Rusia, Serbia, Turquía, Hungría

Grupo 4: Gales, Finlandia, Irlanda, Bulgaria

Liga C

Grupo 1: Montenegro, Chipre, Luxemburgo, Azerbaiyán

Grupo 2: Georgia, Macedonia del Norte, Estonia, Armenia

Grupo 3: Grecia, Kosovo, Eslovenia, Moldavia

Grupo 4: Albania, Bielorrusia, Lituania, Kazajistán

Liga D

Grupo 1: Islas Feroe, Letonia, Andorra, Malta

Grupo 2: Gibraltar, Liechtenstein, San Marino

Calendario

La jornada 1 comienza el jueves 3 de septiembre y habrá partidos hasta el 8 de septiembre. Otros juegos de la fase de grupos se llevarán a cabo en octubre y noviembre y las finales se realizarán en junio de 2021. Los encuentros por el descenso se llevarán a cabo en marzo de 2022 para decidir la ubicación de la liga antes de la próxima iteración de la competencia de la Liga de Naciones.

Partidos del jueves 3 de septiembre

Liga A: Ucrania vs. Suiza; Alemania vs. España.

Liga B: Turquía vs. Hungría; Rusia vs. Serbia; Bulgaria vs Irlanda; Finlandia vs Gales.

Liga C: Moldavia vs. Kosovo; Eslovenia vs Grecia.

Liga D: Letonia vs Andorra; Islas Feroe vs Malta.

Cómo ver la UEFA Nations League en casa

ESPN tiene derechos de transmisión de la UEFA Nations League 2020/21 y partirá los partidos entre sus diversos canales y el servicio ESPN +, que permite ver los juegos en vivo en línea.

Otras opciones:

El plan Orange de Sling TV incluye ESPN, ESPN2 y ESPN3, que te darán acceso a una variedad de juegos en vivo.

incluye ESPN, ESPN2 y ESPN3, que te darán acceso a una variedad de juegos en vivo. Hulu with Live TV es otra gran opción con ESPN, ESPN2 y ESPNews.

es otra gran opción con ESPN, ESPN2 y ESPNews. AT&T Now y YouTube TV también cuentan con ESPN y ESPN2,

y también cuentan con ESPN y ESPN2, FuboTV transmitirá en vivo los partidos de la UEFA Nations League y en español se puede seguir por TUDN.