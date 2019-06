Ubisoft lanza Uplay Plus por US$15 al mes con 100 videojuegos para PC

Ubisoft

Uplay Plus es el nuevo servicio de videojuegos para PC que anunció Ubisoft durante su presentación en la feria de videojuegos E3 2019 este lunes 10 de junio.

Ubisoft explicó que por US$15 al mes los suscriptores tendrán acceso a unos 100 videojuegos para descargar, entre ellos, algunos nuevos como Ghost Recon Breakpoint y Watch Dogs: Legion. También podrán acceder ediciones especiales, contenido extra y los programas de acceso temprano a las versiones beta de títulos aún sin lanzar. Los jugadores, dijo la gigantesca editorial francesa, descargan los juegos a su PC para jugar, lo que les permite jugar sin una conexión a Internet.

El servicio está pautado para debutar el 3 de septiembre pero para endulzar la oferta, todos los jugadores que se inscriban entre ahora y el 15 de abril recibirán acceso gratis a Uplay Plus hasta el 30 de septiembre.

Con Uplay, Ubisoft se une a otras editoriales con servicios de videojuegos similares. Electronic Arts ofrece EA Access para jugar en una Xbox One, Sony ofrece PlayStation Now para hacer streaming a una PS4 o PC, y Microsoft ofrece Xbox Game Pass para disfrutar de tus videojuegos por la Xbox One y ahora PC. Próximamente esperamos el lanzamiento de al menos dos más: Google Stadia y Apple Arcade.