Ubisoft

Ubisoft quiere que los jugadores de sus videojuegos tengan muchas opciones, y la variedad de los títulos anunciados en E3 2018 –y la madurez de muchos de ellos– muestra que va por buen camino.

La editorial canadiense presentó en ocasión de la feria de videojuegos en Los Ángeles un montón de trailers y compartió detalles de videojuegos como The Division 2, Assassin's Creed Odyssey, Beyond Good and Evil 2, Rainbow 6 Seige, Trials Rising, Mario Rabbids Kingdom Battle, Skull and Bones, Transference, StarLink, For Honor, The Crew 2 y Space Junkies.

Ubisoft empezó con Beyond Good and Evil 2 compartiendo que regresarán muchos de nuestros favoritos piratas intergalácticos a los mundos más allá del Sistema 3, incluyendo una nueva ciudad con un bajo mundo llamada Ganesha, donde podrás jugar. El actor Joseph Gordon-Levitt, fundador de la compañía creativa HitRecord, anunció el lanzamiento de una colaboración con Ubisoft para incentivar a las personas creativas contribuir arte, música y otros aspectos creativos para el futuro desarrollo del videojuego.

Pero los fans de los títulos de la editorial triple "A" esperaban escuchar más sobre dos juegos en particular: The Division 2 y Assassin's Creed Odyssey.

The Division 2, que llegará el 15 de marzo de 2019, te llevará a Washington, D.C. –después del ataque del virus mortal– y en donde ahora tú serás parte de los agentes de una división para ayudar a mantener el orden. Por su parte, la nueva entrega de Assassin's Creed: Odyssey tomará lugar en la Grecia del siglo V mucho antes de las otras narrativas de la franquicia. Esta versión, en donde puedes jugar como Alexios o Kassandra, se lanza el 5 de octubre para Xbox, PlayStation y PC.

Los otros juegos ofrecen una variedad de estilo de juego y historias. En Skull and Bones (2019), eres un pirata atacando barcos en el Océano Índico. En Trials Rising (febrero 2019), puedes montar tus bicicletas de forma extrema en pistas por todo el mundo y modo nuevo de reta a competir en forma tándem. Otro juego que vale la pena mencionar es Transference, no solo porque es un título con una versión para la realidad virtual (PlayStation VR, Oculus Rift y HTC Vive) sino también porque cuenta con el apoyo de la compañía cinemática, SpectreVision, cofundada por el actor Elijah Wood (de la trilogía The Hobbit).

Todos estos videojuegos estarán disponibles para Xbox, PlayStation y PC. StarLink: Battle for Atlas lanzará una versión especial para la consola Nintendo Switch con el personaje Star Fox, líder de la serie de videojuegos de Nintendo con el mismo nombre.

E3 2018: Lo que esperamos: Esto es lo que anticipamos de la máxima feria de videojuegos.