Uber dejará de realizar pruebas de vehículos autónomos en el estado de California, al optar por no renovar su permiso, que expira el 31 de marzo, según el San Francisco Chronicle.

Según representantes del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés), Uber ha decidido no renovar su permiso de pruebas de vehículos autónomos después de que el estado indicara que necesitaría una explicación de las fallas detrás de la primera muerte registrada de un auto sin conductor en Arizona la semana pasada.

El estado de California requiere que cada entidad que prueba vehículos automotores en vías públicas obtenga un permiso a través de la DMV y presente lo que se denomina un informe de desconexión en el que una empresa describe todos los casos en que un conductor de seguridad humano tuvo que intervenir y toma el control de un vehículo autónomo.

Hasta este punto, Uber no había tenido que presentar tal informe, aunque un reporte de The New York Times encontró que Uber estaba teniendo dificultades para cumplir su objetivo de desconexión del modo autónomo por cada 13 millas recorridas. En comparación, Waymo obtiene 0,18 desvinculaciones por cada 1000 millas recorridas.

Tras la fatal colisión con Elaine Herzberg el 19 de marzo, Uber suspendió las pruebas de sus autos sin conductor en San Francisco, Toronto, Tempe y Pittsburgh antes de que el gobernador de Arizona, Doug Ducey, pidiera el cese de todas las pruebas. La decisión de no renovar su permiso de California es un gran golpe para el desarrollo de automóviles autónomos por parte de Uber.