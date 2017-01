La orden ejecutiva del presidente Donald Trump para evitar la inmigración de ciudadanos de siete países musulmanes desató una nueva ola de protestas el fin de semana, una de ellas particularmente en Nueva York, en donde la asociación de taxistas local -- New York Taxi Workers Alliance -- decidió suspender sus actividades durante una hora en apoyo al movimiento. Hasta aquí todo normal, aunque la etiqueta #DeleteUber se volvió tendencia mundial, todo gracias a un tuit que probablemente nunca debió publicarse:

Surge pricing has been turned off at #JFK Airport. This may result in longer wait times. Please be patient.

En este mensaje a través de la cuenta de Twitter de Uber en Nueva York, la empresa informaba que debido a un aumento de solicitudes el rango de precios dinámico al aeropuerto J.F. Kennedy se había desactivado, y que eso podía resultar en una espera más larga. Lo que parecía un simple tuit informativo a sus clientes no fue más que la gota que derramó el vaso, debido a que los usuarios lo interpretaron como un desafío de la empresa y la ruptura de la huelga.

Entonces, con el apoyo de algunas celebridades como Lena Dunham, creadora y protagonista de la serie Girls de HBO, o de George Takei, actor, activista y recordado por su trabajo abordo del Enterprise en Star Trek, la etiqueta #DeleteUber comenzó a convertirse en tendencia.

When you go from living with a boyfriend to never speaking to him again pic.twitter.com/s5n2kGyG6r