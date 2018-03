La policía local de Tempe, Arizona ha dado a conocer el video con los momentos previos al accidente fatal del vehículo autónomo de Uber que golpeó y mató a una peatona, convirtiendo el incidente en el primero provocado por esta tecnología.

En el video –que hemos decidido no mostrar en nuestro reporte por su naturaleza gráfica– se pueden apreciar tanto la cámara interna como externa. Primero tenemos la secuencia interna, en donde la conductora Rafaela Vásquez aparta la mirada de la carretera por pocos segundos de manera repetida para mirar algo que queda fuera del alcance de la cámara.

La conductora levanta la mirada para ver la carretera de forma repetida, pero entre un momento en el que ejecuta esta acción y el siguiente hay un área oscura de la que no tiene visibilidad, y en el momento en el que se produce el accidente fatal, en el que arrolla a Elaine Herzberg, quien cruzaba la calle llevando consigo una bicicleta, en una zona no señalizada para tal fin, y que adicionalmente estaba oscura.

Los informes de la policía indican que el Volvo utilizado por Uber viajaba a una velocidad de 38 millas por hora (61 km/h), en una zona señalizada con 35 millas por hora y que el vehículo se encontraba en el modo de conducción autónoma.

No está claro el motivo por el cual el paquete de sensores del vehículo no pudo identificar al peatón. Aunque en los informes previo se dijo que la Herzberg cruzaba de forma rápida, lo cierto es que el video no la muestra con una actitud relajada, lo que además sería evidencia de que no vio ni escuchó al vehículo que venía en la carretera.

"El video es perturbador y desgarrador de ver, y nuestros pensamientos siguen estando con los seres queridos de Elaine. Nuestros automóviles permanecen estacionados, y estamos ayudando a las autoridades locales, estatales y federales en cualquier manera que podamos", dijo un portavoz de Uber en un comunicado.

El Departamento de Policía de Tempe está trabajando estrechamente con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte para determinar qué fue lo que salió mal.