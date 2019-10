Twitter aumenta en usuarios mientras se enfrenta a peticiones para vetar a Trump

Angela Lang/CNET

Twitter está tratando de ser un lugar más saludable a la vez que se enfrenta a más peticiones para vetar al presidente, Donald Trump, de su plataforma.



Sin embargo, parece que toda esa controversia no está perjudicando al crecimiento de la red social. El 24 de octubre, la compañía informó que 145 millones de usuarios utilizaron la plataforma a diario durante el tercer trimestre de 2019. En comparación, en el segundo trimestre de 2019 el número de usuarios activos diarios fue de 139 millones.



Twitter ha lanzado recientemente nuevas funciones destinadas a facilitar a los usuarios el control de sus experiencias en la red social. En septiembre, la compañía comenzó a permitir que los usuarios de Estados Unidos y Japón ocultasen sus respuestas, como parte de un experimento que la red social está llevando a cabo para impulsar conversaciones más positivas.



Pero la compañía se ha enfrentado a críticas por cómo lucha contra el discurso del odio, la desinformación y otros contenidos ofensivos en su plataforma. La senadora, Kamala Harris, solicitó a Twitter a principios de este mes que suspendiera la cuenta de Trump, argumentando que sus tuits violan las reglas del sitio contra el acoso.



En junio, Twitter dijo que mostraría un aviso de violación de sus reglas sobre los tuits de ciertos funcionarios gubernamentales que violen las reglas de la compañía. La compañía anunció el 15 de octubre que los usuarios no podrán dar me gusta, responder, compartir o retuitear estos tuits, aunque aún podrán compartir el tuit con un comentario. La compañía dijo que eliminaría el tuit de un político si "incluye una llamada a la acción que pudiera dañar a un individuo o grupo específico". Esta semana, Twitter también anunció que hará cambios en las políticas para acabar con los videos deepfake que "amenacen la seguridad física de alguien o provoquen daños fuera de línea".

En el tercer trimestre, Twitter reportó US$824 millones en ingresos, algo menos en comparación con los US$873.9 millones que esperaban los analistas encuestados por Thomson Reuters. Excluyendo ciertos gastos, la compañía ganó 5 centavos por acción en comparación con las expectativas de Wall Street, que esperaban 20 centavos por acción.