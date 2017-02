La etiqueta #TrumpImpeachmentParty se montó rápidamente entre los principales trending topics globales la mañana del miércoles.

Y es que si bien el presidente Donald Trump no está enfrentando un juicio político (impeachment) en la vida real, los tuiteros ya empezaron a organizar la fiesta para dicho acontecimiento.

La ocasión son los problemas más recientes que aquejan la administración de Trump, que en solo días ha visto la renuncia de su asesor en seguridad nacional, Michael Flynn y un reporte reciente sobre los posibles lazos entre asesores de campaña de Trump con agentes de inteligencia rusos. Al cierre de edición, había ya más de 82,000 tuits usando el hashtag, celebrando una inminente renuncia del presidente, que no lleva ni una semana en el cargo.

Mientras la fiesta sigue a tope, el presidente también conocido como "Tuitero en Jefe" lanzó una avalancha de tuits negando los reportes más recientes y denunciando las filtraciones a la prensa.

The real scandal here is that classified information is illegally given out by "intelligence" like candy. Very un-American!