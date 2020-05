Los tuiteros enloquecen con teaser de The Umbrella Academy 2

Hay fecha pera el regreso de los pupilos de Sir Reginald Hargreeves: 31 de julio. Netflix anunció el lunes 18 de mayo, que la segunda temporada de The Umbrella Academy está lista para ser estrenada y los fanáticos enloquecieron en Twitter.

El servicio de streaming hizo el anuncio con un particular video que rápidamente se hizo viral. En el teaser, vemos a Vanya/The White Violin (Ellen Page), Luther/Spaceboy (Tom Hopper), Diego/The Kraken (David Castañeda), Allison/The Rumor (Emmy Raver-Lampman), Klaus/The Séance (Robert Sheehan) y Number Five/The Boy (Aidan Gallagher), bailar al ritmo deI "Think We're Alone Nou", de Tiffany, tema de 1987.

The Umbrella Academy Season 2 premieres July 31 pic.twitter.com/sHU5uLOPjO — Netflix (@netflix) May 18, 2020

El avance tiene la particularidad que cada protagonista celebra desde su hogar, por la cuarentena y luego todos se unen en un mismo baile. Al momento de publicar esta nota, el video sumaba más de 56,000 likes y y 18,000 retuits.

The Umbrella Academy cuenta cómo 7 niños, con superpoderes, fueron salvados de morir, para que el magnate Sir Reginald Hargreeves les ayudara a controlar sus habilidades y así salvar al mundo. En Twitter, los fanáticos respondieron con entusiasmo al llamado y dejaron las siguientes reacciones:

Enamorada

In LOVE con este vídeo de #UmbrellaAcademySeason2



https://t.co/zsYzEcLmlf — Dr Duord (@EduGoico) May 18, 2020

No es la mejor, pero...

Me siento como la niña con The Umbrella Academy. No es la mejor serie de superhéroes, pero la amo porque Gerard Way creo a sus personajes e historia con amor. ❤️ #TheUmbrellaAcademy pic.twitter.com/wRM36J37rq — La Hoja de Menta (@me_marifer) May 18, 2020

Lo que necesitaba

The umbrella academy siendo tt porque sale la 2.ª temporada en julio es lo que necesitaba en este día pic.twitter.com/putoRILvi5 — ana 💜 (@AnaAbellanLopez) May 18, 2020

Feliz

No conozco a otra persona que le guste también The Umbrella Academy. BUT ESTOY MUY FELIZ PORQUE SE VIENE LA SEGUNDA TEMPORADA 😍 https://t.co/Eqbf7tRRq0 — Michigan (@MicaVazquezV) May 18, 2020

Es oficial

31 DE JULIO ESTRENA LA SEGUNDA TEMPORADA DE THE UMBRELLA ACADEMY#theumbrellaacademy pic.twitter.com/F8w28K1cpU — camila⚡ (@oopsmisseyre) May 18, 2020

Vuelve la emoción

Hacia tanto que no me emocionaba.



The Umbrella Academy regresa el 31 de Julio ☂️ pic.twitter.com/RKjsXa0u6L — TJJ (@TJJ_83) May 18, 2020

No pueden esperar

Con lo que nos gusta los superhéroes no podemos esperar a ver la segunda temporada de #theumbrellaacademy de @netflix https://t.co/20wbgEMg1I — theCrunchyStuff (@TheCrunchystuff) May 18, 2020

Se prendió

THE UMBRELLA ACADEMY 2 SEZON 31 LIPCA YAAAAS #theumbrellaacademy pic.twitter.com/9gBXo2nZm4 — ⁷Martynaaa²⁰¹³ (@xiloveyoongix) May 18, 2020

El mejor inicio de semana