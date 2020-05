Twitter te deja elegir quién puede responder a tus tuits

Twitter

Twitter anunció el 20 de mayo que está probando una nueva configuración de conversación, también conocida como "no me @", la cual le permitirá a los usuarios elegir quién puede —y quién no puede— contestar a sus tuits. Los usuarios podrán seleccionar entre las opciones: todos, personas que sigues, o solo las personas que mencionas en el tuit.

Probando, probando... Una nueva forma de tener una conversación exactamente con quién quieres.

Estamos comenzando con un pequeño % en todo el mundo, así que asegúrate de ver cómo funciona. 👀 pic.twitter.com/LuPenNTPQL — Twitter México (@TwitterMexico) May 20, 2020

Al seleccionar cualquiera de las últimas dos configuraciones, el ícono de respuesta del tuit aparecerá en color gris, indicando que no cualquiera puede contestar a él. Sin embargo, las demás personas podrán ver, retuitear, retuitear con Comentario y dar Me gusta a esos tuits.

La red social indicó que esta nueva función está en fase de prueba, por lo que por ahora solo un grupo limitado de personas a nivel mundial puede usar la nueva configuración desde Twitter para iOS, Android y twitter.com.

La función había sido anunciada el CES 2020, en donde Twitter indicó que le permitiría a los usuarios tener más control sobre sus interacciones dentro de la plataforma.