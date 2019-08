Twitter te permitirá seguir temas de interés: reporte

Angela Lang/CNET

La red social de microblogging confirmó en un evento con los medios en su sede reportado por The Verge, que permitirá a los usuarios seguir temas de interés muy pronto.

Esta función será similar a la de seguir usuarios, pero no podrás seguir todos los temas que quieras. Según reporta The Verge, será la compañía la que elija los temas que los usuarios podrán seguir y además, comunicó que los temas serán elegidos mediante aprendizaje automático, basándose en tendencias, por lo que no serán empleados de Twitter quienes los seleccionen de forma manual.

Twitter ya está probando la nueva función en Android, aunque por el momento solo se pueden seguir temas relacionados con deporte. Los temas seguidos también podrán silenciarse del mismo modo que actualmente se puede silenciar usuarios o palabras concretas.

Por el momento Twitter no ha confirmado cuándo llegará esta función al resto de plataformas ni cuándo ampliarán el abanico de temas. CNET en Español envió una solicitud de comentarios para ampliar esta información y actualizaremos esta nota tan pronto obtengamos respuesta.

También se espera llegue pronto a la red social una herramienta que te dejará silenciar todas las notificaciones de su aplicación móvil durante un período de tiempo de entre 1, 3 o 12 horas.

Esta función anularía cualquier tipo de notificación push (las que se muestran en la pantalla de tu celular) y según reportes recientes. Twitter ya está probándola.