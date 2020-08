Twitter oculta un tuit de Trump que desalentaba el voto por correo

Twitter ocultó de nuevo un tuit del presidente, Donald Trump, por incumplir con las políticas del sitio.

En el tuit publicado el 23 de agosto, el mandatario criticaba la promoción por parte de los demócratas del uso de los buzones de correo como una opción para los votantes. Trump decía en el tuit que los buzones no están desinfectados contra el COVID-19 y que son un "desastre de seguridad del votante" que podría permitir el fraude, porque hacen posible que una persona vote varias veces.

Twittter no ha eliminado el tuit, pero ha publicado un descargo de responsabilidad en el que afirma que viola sus reglas sobre la integridad de los procesos cívicos y electorales al contener afirmaciones de salud engañosas que podrían disuadir a las personas de participar en la votación.

Twitter no elimina el tuit de Trump ya que determina que podría "ser de interés público", por lo que permanece accesible a otros usuarios. Dentro de sus políticas y pautas, la red social establece que la plataforma realiza excepciones con los tuits de funcionarios electos y del gobierno por la importancia del interés público en conocer y poder debatir sus acciones y declaraciones. Pese a poder leer el tuit, los usuarios en la plataforma no podrán darle like, retuitearlo o compartirlo y el algoritmo de Twitter no lo recomendará.

No es la primera vez que Twitter oculta un tuit de Trump por incumplir sus normas. En mayo, la red social ocultó otro tuit del presidente, alegando que viola sus reglas al glorificar la violencia. También ocultó otro tuit relacionado con las protestas que ocurrieron tras la muerte de George Floyd a manos de un policía durante el proceso de su arresto.

A finales de mayo el mandatario firmó una orden ejecutiva que tiene como objetivo quitarle inmunidad a las redes sociales y evitar la supuesta censura de los usuarios.