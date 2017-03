Twitter se queda sin huevos: cuentas recién creadas tendrán nuevo icono

¡Hasta la vista, huevos!

Twitter anunció el viernes que su imagen de perfil de un huevo destinada para las cuentas recién creadas, ya es cosa del pasado con la llegada de una nueva foto para el mismo propósito.

La nueva imagen es más parecida a la de una persona, pues el nuevo icono consiste de dos partes, una que parece una cabeza y otra que sería un cuerpo de los hombros hacia abajo. Twitter dijo en el anuncio que el icono no tiene versión para ningún género, pues la figura no representa ni hombres, ni mujeres.

"Revisamos varias variantes de la figura, alterando tanto la cabeza como los hombros para sentirnos más inclusivos en todos los géneros", explica el equipo de diseño en Twitter. "Como resultado de estas iteraciones, terminamos con una figura más balanceada en género".

El equipo de Twitter agrega que el icono es gris, pues se trata de un tono que da la impresión de algo temporal, genérico y universal; además, dice, es un color nada prominente y así las cuentas nuevas no tienen tanta relevancia hasta que siguen creciendo en Twitter.

La red social no lo dice, pero es claro que el cambio viene como una forma más de combatir el acoso en Twitter. Las "cuentas huevo" --aquellas que no cambian su foto de perfil para mantenerse en el anonimato-- son comúnmente utilizadas para acosar a otras personas, sobre todo a celebridades; e incluso esas cuentas son usadas como bots.

La olla de ebullición que es Twitter volvió a encender el fuego al máximo con este cambio, a un día de otro cambio que explotó las redes: el fin a contar el nombre de usuario dentro de los 140 caracteres permitidos en un tuit.

En esta ocasión, los tuits comienzan a comparar el nuevo icono de la foto de perfil en cuentas nuevas con varias formas, desde recordar a BB-8 de Star Wars: The Force Awakens, hasta revivir el furor creado por el curioso busto de Cristiano Ronaldo.

Acá algunas de las reacciones:

ok i am an egg now pic.twitter.com/EJRQE00q6L