Twitter cumple su promesa: el nuevo Modo oscuro ya está disponible

Twitter estrena un nuevo y más completo Modo oscuro para su aplicación en iOS.

La red social anunció el jueves 28 de marzo un nuevo Modo oscuro, el cual consta de tres diferentes versiones y que llegará a partir de ese mismo día. Twitter dijo que esta función llega primero a iOS, pero los usuarios de Android tendrán que esperar un poco para poder disfrutarla.

El renovado Modo oscuro en Twitter ahora ofrece tres opciones: Noche clara, que es la misma tonalidad de oscuros que ya ofrecía la aplicación desde 2016; Noche oscura, que es la nueva interfaz usando una paleta de color negro puro. Con esta interfaz, los usuarios no solo descansarán la vista, sino que también podrán cuidar la batería especialmente en teléfonos OLED.

El tercer modo es Modo oscuro automático, en el que la aplicación cambia el color de la interfaz sin la interacción del usuario; cuando este modo está activo, la aplicación cambia dependiendo de la zona horaria. Estos modos se pueden probar, activar o desactivar desde los ajustes del app.

La más reciente versión de Twitter para iOS también saca provecho de True Tone, una función en los productos más recientes de Apple. True Tone pasa de tonos fríos a cálidos en la pantalla dependiendo de la luz y la iluminación de los alrededores del dispositivo.

Jack Dorsey, presidente ejecutivo de Twitter, había adelantado en enero el lanzamiento de un Modo oscuro real, en el que se usara el color negro y no el tono entre gris y azul que no es muy ahorrador de batería y tampoco ofrece un verdadero cambio a favor de la vista del usuario.

La nueva versión de Twitter llega este jueves al App Store. Twitter dijo que la disponibilidad será a lo largo de este día, así que ten paciencia sí aún no ves la actualización en tu dispositivo.

