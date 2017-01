Twitter por fin va a solucionar el problema del acoso en la red social. El vicepresidente de ingeniería de la empresa, Ed Ho, aseguró que esta misma semana comenzarían a lanzarse las nuevas medidas, algunas de las cuales serían visibles, aunque otras no tanto.

Según The Verge, una de las medidas más importantes será la de impedir que los abusones puedan crearse con facilidad nuevas cuentas en la red social.

"Esta semana, vamos a hacer frente a las correcciones para silenciar/bloquear y detener a los reincidentes de abuso que se crean nuevas cuentas", dijo Ho en varios mensajes de Twitter. "Escucharemos, aprenderemos y continuaremos actualizando hasta que hayamos tenido un impacto significativo que la gente pueda sentir".

