Twitter lanza varias actualizaciones para limitar el abuso

Jaap Arriens, NurPhoto via Getty Images

Esta semana Twitter lanzó algunas actualizaciones para hacer que sus usuarios se sientan más seguros en la plataforma.

Los usuarios que han bloqueado y silenciado los tuits de personas no deseadas, ahora también dejarán de recibir notificaciones de parte de Twitter cada vez que estos usuarios son mencionados por las cuentas de las personas non gratae. Esta acción reduciría el trauma en el usuario que puede ocasionar ser recordado de que la persona rechazada continúa mencionando al usuario en sus tuits. Twitter compartió esta actualización mediante un tuit.

Learn how this change impacts block and mute. https://t.co/zQ4BdIpcbYhttps://t.co/UM2lB7h9KY