Tuiteros despiden con amor a Joel Schumacher, el padre del Batman colorido

Se murió el padre del Batman más colorido y controversial del cine: Joel Schumacher.

Schumacher (29 de agosto de 1939 en Nueva York) falleció este 22 de junio a los 80 años de edad en su natal Nueva York tras padecer de cáncer, informó la agencia de noticias EFE.

El director tuvo una gran influencia en el cine de los años 80 y 90, con obras como St. Elmo's Fire (1985), The Lost Boys (1987), Flatliners (1990), Falling Down (1993), The Client (1994) y A Time to Kill (1996). Pero su nombre quedó en la historia como el autor del Batman "fluorescente", por los títulos Batman Forever (1995) y Batman & Robin (1997).

En Twitter, la muerte de Schumacher fue recibida con tristeza y muchos fanáticos del director recordaron su legado. Estos son algunos de los mensajes que podemos ver en la red social.

Descanse en paz

Ha muerto a los 80 años JOEL SCHUMACHER, director del clásico de vampiros JÓVENES OCULTOS y nombre muy asociado al fantástico (BATMAN y ROBIN, FLATLINERS) y al cine de terror (8MM, BLOOD CREEK). Entre sus thrillers más famosos está la inolvidable UN DÍA DE FURIA. Descanse en paz. pic.twitter.com/6kgmZDqIo2 — Horror Losers (@horrorlosers) June 22, 2020

Un gran legado

Adiós al gran Joel Schumacher. Suyas son películas tan y tan buenas e influyentes como JÓVENES OCULTOS, UN DÍA DE FURIA, ASESINATO EN 8 MM, ÚLTIMA LLAMADA, ST. ELMO PUNTO DE ENCUENTRO, LÍNEA MORTAL, UN TOQUE DE INFIDELIDAD, EL CLIENTE, LA MASACRE DE TOWN CREEK, TIGERLAND... pic.twitter.com/O0l7vtITKZ — Fausto Fernández (@faustianovich) June 22, 2020

Una película para una generación

Si hay una película de Joel Schumacher que marco a una generación completa, esa fue "La Generación Perdida". La banda sonora debe ser de las mejores de esa década. pic.twitter.com/aMS9QHt4Lp — Roxy (@SitaRoxy) June 22, 2020

Mi humilde reconocimiento a Joel Schumacher va asociado a una de mis películas preferidas como adolescente. DEP. pic.twitter.com/VLWkW1cEdC — InSitgesWeTrust 🤡👹👻🎃 (@InSitgesWeTrust) June 22, 2020

La famosa imagen

Descanse en paz, Joel Schumacher.



El director de 'BATMAN FOREVER' y 'BATMAN Y ROBIN' ha fallecido a los 80 años luego de una larga batalla contra el cáncer. pic.twitter.com/2CnhY8pPAe — ⚒️UNLIMITED⚒️ (@DCEUnlimited) June 22, 2020

Hasta siempre

Hasta siempre Joel Schumacher pic.twitter.com/5uZMgCZ3yd — Luis Barriales (@LuisBarriales) June 22, 2020

Dejó joyitas

Nos ha dejado a los 80 años Joel Schumacher, director de los dos peores 'Batman' pero también de joyitas como "Jóvenes ocultos", "Un día de furia", "El cliente", "Tiempo de matar", "Asesinato en 8 mm", "Tigerland", "Última llamada", "Veronica Guerin" o "El Fantasma de la Ópera". pic.twitter.com/Qgd0dcaCIs — Arcade en Tecnicolor (@arcade_tecnico) June 22, 2020

Estados Unidos en una película

Casi todo lo relevante de la dialéctica entre liberalismo civil y libertarismo incivil, que recorre y condiciona la historia entera de Estados Unidos, está contenido en una película de Joel Schumacher. pic.twitter.com/mHOT712XfZ — Pedro Vallín (@pvallin) June 22, 2020

Solo industria