Twitter reporta ingresos de US$1,000 millones y sigue sumando usuarios

Twitter publicó el jueves 6 de febrero un reporte de ingresos para el cuatro trimestre por arriba de lo esperado, un aumento que se produce en momentos en que la red social intenta distinguirse de otros al prohibir publicidad política. Fue el primer trimestre de Twitter de US$1,000 millones.

La compañía también continúa atrayendo nuevos usuarios. En el trimestre, que finalizó en diciembre de 2019, el número de usuarios activos diarios monetizables, personas que inician sesión en el sitio diariamente y ven anuncios, alcanzó los 152 millones, casi 21 por ciento más en comparación con los 126 millones registrados en el mismo período del año pasado.

"El cuarto trimestre fue un buen final de año", dijo el director financiero de Twitter, Ned Segal, en una conferencia telefónica con analistas de Wall Street el jueves por la mañana. El crecimiento en usuarios diarios, dijo, "fue impulsado en gran medida por la mejora del producto".

El jueves 6 de febrero por la mañana, las acciones de la compañía subieron más del 15 por ciento en las primeras operaciones de la bolsa a unos US$38.50 por acción.

El presidente ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, habló sobre el trabajo que la compañía ha hecho para hacer que el servicio sea más atractivo para los nuevos usuarios, incluidos sus esfuerzos para ayudar a las personas a encontrar y seguir los temas que les interesan. También habló sobre mejorar la "salud" de las conversaciones públicas; es decir, eliminar a los malos actores —como bots y trolls, incluidos los que difunden información errónea.

"Creemos que nuestro trabajo en salud es un vector de crecimiento para nosotros a largo plazo y alimenta más conversaciones en Twitter", dijo Dorsey en la llamada. "La información engañosa es probablemente el mayor desafío que enfrentamos, no solo nosotros, sino toda la industria. Este será un enfoque clave para nosotros".

Los ejecutivos de Twitter también anticiparon grandes eventos este año, incluyendo los Juegos Olímpicos de verano y las elecciones en todo el mundo, incluidas las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Para los Juegos Olímpicos, Segal señaló mejoras en la forma en que Twitter usa videos en vivo y almacenados, y dijo que Twitter tendrá "momentos destacados casi en tiempo real de los eventos más importantes".

Sin embargo, hubo una nota agria en las finanzas del cuarto trimestre: el aumento de los costos durante el trimestre redujo los ingresos netos de la compañía.

En momentos en que busca mejorar su atractivo para los usuarios e impulsar un mayor crecimiento, Twitter planea aumentar su plantilla en un 20 por ciento o más durante 2020, especialmente en las áreas de ingeniería, producto, diseño e investigación. Es probable que ese y otros factores aumenten los costos y gastos para el año aproximadamente un 20 por ciento, dijo Twitter.

La compañía también trabajará este año para abrir un nuevo centro de datos.

Al igual que otros sitios de redes sociales, Twitter ha lidiado con la desinformación y las noticias falsas en su servicio. Aunque elimina cuentas falsas, Twitter no ha logrado controlar el problema de raíz. Recientemente, usuarios de Twitter difundieron afirmaciones falsas sobre el coronavirus y el fraude electoral antes de los caucus de Iowa.

Twitter también ha hecho grandes esfuerzos para abordar estos problemas. En una serie de tuits el año pasado, Dorsey dijo que la compañía prohibiría los anuncios políticos porque "se debe ganar el alcance, no comprarlo". La medida distinguió a Twitter del peso pesado de las redes sociales, Facebook, que casi no pone límites a lo que los políticos pueden decir en su plataforma. Esta semana, Twitter duplicó sus esfuerzos para combatir la información errónea y dijo que en marzo comenzará a etiquetar, y en algunos casos eliminar, a los medios manipulados. La política incluye los videos falsos (o deepfakes), que usan inteligencia artificial para hacer que parezca que alguien está diciendo o haciendo algo que no hizo.

También está probando otras características que podrían generar conversaciones más positivas en el sitio. La compañía lanzó una herramienta para ocultar respuestas a nivel mundial en noviembre, lo que permite a los usuarios filtrar comentarios irrelevantes, fuera de tema o perjudiciales. La red social también planea experimentar con una nueva función que daría a los usuarios la posibilidad de elegir quién puede responder a sus tuits.

En el cuarto trimestre, Twitter generó US$1,010 millones en ingresos, 10 por ciento más que el año anterior, y superó los US$996.73 millones proyectados por los analistas en una encuesta de Thomson Reuters. Para el trimestre actual, la compañía espera que los ingresos estén entre US$825 millones y US$885 millones.

Segal citó a Disney Plus como un ejemplo de cómo la empresa sirvió a sus anunciantes durante el trimestre. "Pudimos ayudarlos con un lanzamiento crítico", dijo

Dorsey reconoció el jueves que Twitter todavía hace que los usuarios "hagan un montón de trabajo" para encontrar y seguir cuentas que se ajusten a sus intereses y que si bien muchas personas conocen el servicio, su conocimiento del mismo suele ser de segunda mano.