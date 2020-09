Otro adolescente estaría involucrado en hackeo de Twitter: reporte

Angela Lang/CNET

Un adolescente de 16 años en Massachusetts parece haber jugado un papel "igual o más significativo" al del previamente arrestado Graham Ivan Clark en el enorme hackeo que sufrió Twitter y que afectó las cuentas de diversas celebridades, ejecutivos y políticos y que se usó para difundir un fraude de Bitcoin, según reportó The New York Times el martes 1 de septiembre.

La publicación, que cita a cuatro personas involucradas en las investigaciones, dijo que agentes federales creen que este nuevo adolescente sospechoso es en parte responsable del hackeo. El FBI presentó una orden de registro contra el adolescente este martes, según el informe.

El pasado 15 de julio, unos hackers tomaron el control de las cuentas de Twitter del expresidente Barack Obama, el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, la emprendedora Kim Kardashian y el cofundador de Microsoft, Bill Gates, además de otros usuarios de alto perfil. Los hackers publicaron tuits mediante estas cuentas solicitando el depósito de Bitcoin a una cuenta, con la promesa de duplicar el pago. El fraude logró un botín de más de US$100,000 para los criminales, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Twitter dijo que los hackers lograron engañar a sus empleados para asumir el control de los sistemas internos de la empresa. El enorme hackeo hizo dudar de la capacidad de Twitter de garantizar la seguridad de su servicio ante las elecciones presidenciales de este año.

A fines de julio, Graham Ivan Clark, un chico de 17 años de Florida, fue acusado de ser el "cerebro" detrás del ataque. El Departamento de Justicia también levantó cargos contra Mason Sheppard, un británico de 19 años, y Nima Fazeli, residente de Florida de 22 años, a quienes acusó de jugar un papel en el crimen.

Ahora, según nuevos reportes, las autoridades investigan a otro adolescente. Bloomberg, medio que habló con el nuevo sospechoso de 16 años antes de recibir la orden de registro, dijo que el adolescente negó haber estado involucrado en el hackeo. Ni The New York Times ni Bloomberg nombraron a la persona por tratarse de un menor de edad y porque no ha sido acusado formalmente.

Una portavoz del FBI dijo que la investigación aún está en marcha. "A la fecha de hoy, no tenemos ninguna información adicional de este caso que podamos hacer pública", dijo el FBI en un comunicado.