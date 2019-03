Twitter pondrá una etiqueta a tuits inapropiados u ofensivos: reporte

Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Twitter colocará una etiqueta a los tuits ofensivos o inapropiados que violen los términos y políticas de Twitter, dijo Vijaya Gadde, jefa de políticas en Twitter durante una entrevista con The Washington Post.

Gadde dijo que Twitter mantendrá estos tuits en línea aunque vayan en contra de las políticas de la empresa, ya que pueden contener información de interés público. La etiqueta, sin embargo, demostrará que se trata de un tuit con contenido sensible.

La ejecutiva mencionó que la etiqueta ofrecerá contexto sobre el tuit, pero se seguirán eliminado tuits ofensivos que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios. Al final, la decisión de ver o no ver un tuit marcado con estas etiquetas será decisión del usuario.

Gadde no dijo cuándo comenzará a desplegar estas etiquetas, pero demuestra que la empresa sigue buscando formas de hacer más neutral y saludable la conversación en la red social. Recientemente, la red social fue criticada porque los tuits del presidente Donald Trump violan las reglas de la red social en contra del acoso, amenazas y deshumanización, de acuerdo con CNN.

Esta semana y en una movida similar, Facebook anunció la prohibición de contenidos nacionalista y racistas de raza blanca por incitar al odio a diferentes razas, etnias y religiones.

Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple Card: Todo lo que anunció la manzana: Apple anunció un montón de novedades en su evento de servicios desde Cupertino: Apple News Plus, Apple Card, Apple TV Plus y más.

¿Cómo comprar teléfonos Huawei en Estados Unidos?: La marca china fabricante del Huawei P30 Pro no vende oficialmente la mayoría de sus teléfonos en Estados Unidos, pero sí existen tiendas autorizadas en donde puedes comprarlos con garantía.