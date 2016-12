Twitter, escucha: queremos editar tuits y hacer mejores reportes de amenazas

Twitter tiene problemas de crecimiento, y luego de no hallar la solución entre sus filas, la compañía volteó a los usuarios para escuchar sus sugerencias.

La tarde del jueves, el presidente ejecutivo de la compañía, Jack Dorsey, preguntó a sus casi 4 millones de seguidores cómo mejorarían Twitter en 2017. El tuit obtuvo toda la atención posible: casi 6,000 respuestas y 1,300 retuits, esto al momento de cierre de redacción.

Following in the footsteps of Brian Chesky: what's the most important thing you want to see Twitter improve or create in 2017? #Twitter2017