Jaap Arriens, NurPhoto via Getty Images

Twitter quiere atraer más usuarios a Periscope y lo hará integrando las transmisiones en vivo a su recién lanzada pestaña Explorar en su aplicación móvil.

Esta semana, la red social de microblogging anunció que destacará streaming en vivo de eventos importantes y relevantes que son transmitidos por Periscope. Los usuarios, al entrar a la pestaña en el app para iOS, verán transmisiones destacadas de eventos relevantes.

Watch what's trending - LIVE! You'll now see Periscopes surfaced in top trends. pic.twitter.com/Bhj8JT2ITw