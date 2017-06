Twitter trabaja en herramienta para marcar noticias falsas: reporte

Agrandar Imagen Hoch Zwei/Corbis via Getty Images

A Donald Trump no le va a gustar esto…

Twitter está trabajando en una herramienta que permitirá a los usuarios marcar y bloquear noticias falsas y contenido ofensivo compartido en la red social, según The Washington Post.

La herramienta estaría en constante desarrollo y todavía está siendo pulida, dice el reporte, pero no hay una fecha próxima para que ésta salga al público. Incluso, el Post dice que Twitter podría nunca lanzarla, aun cuando es algo que mucho hace falta en esa red social, que está plagada de cuentas que publican contenido falso para desinformar o para crear confusión.

Emily Horne, una portavoz de Twitter, dijo al Post que Twitter "no tiene planes actuales" de lanzar la función, aunque no quiso dar comentarios en qué se está probando específicamente. "No hay planes de lanzar ningún producto que coincida con esto", dijo Horne sobre esta supuesta herramienta.

Horne dirigió al Post a una entrada de blog publicada hace un mes en donde se mencionan nuevas prácticas para combatir el uso de spam. El propio Jack Dorsey, presidente ejecutivo, ha dicho que la seguridad, el respeto y compartir información verídica es una de las funciones primordiales.

Facebook y Google, dos fuentes de información masivas, ya han lanzado modificaciones a su funcionamiento en un esfuerzo por hacer que la información compartida sea real y confirmada. Google, por ejemplo, tiene integración con iniciativas para revisar comprobar que la información en artículos sea real. Facebook hace lo propio al evitar que administradores de páginas pueda editar la imagen, titular y descripción de una página.