Twitter: Aún no hemos sacado provecho a las oportunidades en América Latina

Claudia Cruz/CNET

LAS VEGAS, Nevada — Twitter quiere incrementar la cantidad de usuarios que producen contenido para su audiencia no solo en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, dijo a CNET en Español Kay Madati, vicepresidente global y jefe de alianzas de contenido de la compañía.

En el marco de la feria tecnológica CES 2019, Madati y otros ejecutivos de Twitter anunciaron este miércoles la expansión de varios acuerdos con socios de contenido para su plataforma. Estos, incluyen uno con la NBA, quien ahora permitirá el streaming de una parte de 20 partidos en Twitter —con una perspectiva de cámara diferente— , y The Ringer, una cuenta en la que se discute la popular serie de HBO en Twitter, Games of Thrones y en donde ahora lanzarán otro programa sobre la serie, Big Little Lies, también de HBO.

El enfoque en las alianzas con socios de contenido inició en el 2016 en Estados Unidos con las transmisiones de los partidos de los jueves de la NFL y ha crecido a 81 millones de transmisiones en vivo durante el 2018. La firma con sede en San Francisco obtuvo 50 por ciento de todos sus ingresos del año pasado a través de anuncios incluidos junto a ese contenido. Asimismo, Twitter presume tener ocho trimestres consecutivos incrementando el número de usuarios activos.

Twitter, sin embargo, no quiere limitar esa estrategia a Estados Unidos. Kay explicó que la empresa busca sacar provecho de oportunidades similares para lanzar contenido de video en vivo o a la carta, y en algunos casos hasta producción original, para usuarios en América Latina.

"Yo veo muchas oportunidades en la región y en categorías de contenido, como deportes, entretenimiento, política y estilo de vida", dijo Kay. "Hemos apenas empezado a replicar el modelo en América Latina. En 2019, seremos más agresivos buscando socios para trabajar de manera similar a como lo hacemos en Estados Unidos".

Según Kay, una de las primeras alianzas que buscan conseguir será con un socio en el área de deportes, ya que es una categoría de contenido que Twitter entiende y que atrae mucho tráfico. A Kay le gustaría, dijo, colaborar con la Concacaf, por ejemplo.

En el área de entretenimiento, Kay explicó que la plataforma tiene mucha actividad en Estados Unidos con certámenes o premios como los Golden Globes y los Oscar, y dijo que si aprendieran más sobre los eventos similares en otros países podrían considerar socios para hacer streaming en alfombras rojas y otros certámenes. Asimismo, dijo que también han pensado en telenovelas que generen mucha expectativa para aprovechar al público como lo hacen con programas como Game of Thrones.

"El objetivo es encontrar cómo emparejar a los productores de contenido y las compañías de medios con los anunciantes, para maximizar las oportunidades", explicó el ejecutivo, quien llevaba un pin plateado con el pajarito de Twitter en la solapa.

Kay dijo que, a pesar de que puede haber diferencias en la forma en que los usuarios de uno y otro mercado utilizan la plataforma, consideran que el comportamiento en América Latina es similar al de Estados Unidos. El reto, explicó, es trabajar con su equipo para atraer contenido relevante en español a la audiencia, por lo que la colaboración con el equipo de producto es fundamental. "Somos como uña y carne", sentenció Kay.

Dicho eso, Keith Coleman, vicepresidente de producto de Twitter, anunció en el evento para socios y prensa en Las Vegas, que para 2019 su equipo continuará el enfoque en mejorar la salud de las conversaciones en la plataforma, destacando las interacciones en momentos históricos (sean sociales, políticos, deportivos o de entretenimiento) que atraen a muchas personas simultáneamente a Twitter: Asimismo, para hacer la plataforma más interactiva, experimentarán con permitir de nuevo que los usuarios usen Twitter con mensajes SMS.

El objetivo, al final, es crecer su audiencia yendo a donde están y América Latina juega un papel importante en la estrategia futura de la compañía. "No hemos comenzado aún a maximizar las oportunidades", concluyó Kay.

Reproduciendo: Mira esto: LG estrena un TV OLED 8K de 88 pulgadas y un LCD 8K de...

CNET en Español estará en Las Vegas en enero de 2019 para traerte todos los detalles sobre la feria de tecnología CES.

CES 2019: Sigue aquí toda nuestra cobertura.