Twitch ha lanzado su propio espacio social llamado Pulse, que a decir verdad se parece un poco a Twitter y a Facebook a partes iguales, y que según la plataforma tiene el objetivo de recolectar en un solo lugar lo que está sucediendo alrededor de todas las personas que sigues.

Según explicó Twitch en su blog, la idea es que los "streamers", los jugadores que comparten sus partidas y otros contenidos, tengan la oportunidad de mostrar sus mejores momentos con su comunidad, para atraer así más audiencia.

La empresa asegura que las actualizaciones aparecerán en la página principal y en ella podremos ver clips, momentos brillantes ocurridos durante un directo, así como fotos e incluso permitirá programar esos contenidos.

Las entradas publicadas por los emisores de contenido aparecerán también en la página principal de Pulse de quienes te siguen, lo que permitirá que aquellos que no te visitaban muy a menudo recuerden de un vistazo que existes, logrando atraer aún más público.

Introducing Pulse: Share clips, memes (dank only please), stream highlights & more with friends and all followers! https://t.co/0XT3aJYzkWpic.twitter.com/KcvA8rpemd