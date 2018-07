Twitch estará regalando un montón de videojuegos para Amazon Prime Day

Agrandar Imagen Twitch

Es fácil olvidar que la plataforma de streaming de videojuegos más grande de Internet, Twitch, es propiedad de Amazon, pero si te suscribes a Amazon Prime, vale la pena recordarlo. Todos los meses, los miembros de Twitch Prime obtienen juegos gratuitos, descuentos de suscriptores y otras recompensas simplemente por vincular sus cuentas. Este mes, la oferta es aún más dulce: como parte de la celebración de Amazon Prime Day de la compañía, Twitch estará regalando más de 20 juegos gratis.

La promoción dura hasta el 17 de julio, con un nuevo juego para descargar todos los días, incluidos los clásicos de SNK favoritos de los fanáticos como Metal Slug 3 y The Last Blade 2, e independientes notables como Tacoma y Broken Age. Además, claro, Pillars of Eternity.

Una vez que descargas un juego, puedes guardarlo y jugarlo todo el tiempo que quieras, dice Twitch, y agrega nuevos títulos durante todo el mes.

(Puede que solo notes 19 juegos en la imagen de arriba, pero Twitch también regalará The Framed Collection y Serial Cleaner entre el 18 y el 31 de julio.)

Estos son los juegos que puedes conseguir ahora

Metal Slug 3



The Last Blade:



Twinkle Star Sprites



Battle Chef Brigade: (Disponible hasta el 11 de julio)



Manual Samuel (Disponible hasta el 12 de julio)

GoNNER (Disponible hasta el 13 de julio)



Next Up Hero (Disponible hasta el 14 de julio)

Uurnong Uurnlimited (Disponible hasta el 14 de julio)



Hue: del 9 al 15 de julio



Deponia Doomsday (Disponible hasta el 16 de julio)

Próximos juegos



>Observer_ (Disponible del 11 al 17 de julio)



Tacoma (Disponible del 12 al 18 de julio)



The Bridge (Disponible del 13 al 26 de julio)



Brutal Legend (Disponible del 14 al 27 de julio)



The Red Strings Club (Disponible del 15 al 21 de julio)



Tyranny (Disponible del 16 al 18 de julio)



Broken Age (Disponible del 17 al 31 de julio)



The Framed Collection (Disponible del 18 al 31 de julio)



Serial Cleaner (Disponible del 18 al 31 de julio)



¿Vale la pena registrarte para recibir los juegos gratuitos? Si aprovechas la versión de prueba gratuita de 30 días de Twitch Prime y cancelas después, claro que vale la pena. O bien, si tienes Amazon Prime, Twitch Prime se incluye de forma gratuita (Twitch es una filial de Amazon) y solo tienes que vincular tus cuentas.

De lo contrario, el precio de Twitch Prime y Amazon Prime varía de un país a otro. En Estados Unidos es de US$13 por mes o US$119 por año.

La promoción de Twitch Prime coincide con Amazon Prime Day, el gran día de ventas exclusivas para miembros de la compañía.

Para obtener más información sobre la promoción, puede ver el video de Twitch a continuación:

Amazon Prime Day: todo lo que necesitas saber