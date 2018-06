Nicholas Kamm/AFP/Getty Images

El presidente Donald Trump aseguró al presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, que el gobierno de Estados Unidos no impondría aranceles a los iPhones, que se ensamblan en China, informó el lunes The New York Times.

Cook visitó la Casa Blanca el mes pasado para advertir a Trump que sus políticas comerciales con China podrían tener un efecto adverso en las nuevas normas de impuestos corporativos y que los aranceles eran efectivamente un impuesto a los consumidores, dijeron las fuentes al periódico.

La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos dijo el viernes que los bienes chinos con "tecnologías industriales significativas" valorados en US$50,000 millones estarán sujetos a aranceles del 25 por ciento. Más de 1,100 tipos de productos se verán afectados, y el gobierno de EE.UU. excluirá específicamente "los productos comúnmente adquiridos por consumidores estadounidenses, como teléfonos celulares o televisores".

Los aranceles subrayan la tensión entre China y los EE.UU. por las negociaciones comerciales, un problema que se ha agudizado en gran parte debido a los problemas con ZTE. Las tarifas son parte de la respuesta de Estados Unidos a las políticas de China que requieren que las compañías extranjeras entreguen secretos comerciales relacionados con tecnología, propiedad intelectual e innovación, dijo el gobierno de Estados Unidos.

Apple y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.