Frank Ockenfels/FX

¿Sigues viendo religiosamente esa pesadilla visual y terrorífica titulada American Horror Story? Yo la abandoné en algún punto de Freak Show, la cuarta. Pero tengo previsto volver para la séptima y próxima temporada. Sobre todo después de que el cocreador de la serie y gurú televisivo Ryan Murphy avanzara su tema.

"Bueno, no tengo título, pero empezamos a rodar en junio y va a ser sobre las elecciones por las que acabamos de pasar. Creo que será interesante para mucha gente", explicó Murphy durante una entrevista en Watch What Happens Live con Andy Cohen cuando éste le preguntó si podía avanzar algo sobre su serie estrella.

Cohen, que por un momento no podía creerse lo que estaba oyendo, tuvo el acierto de preguntar si Donald Trump podría aparecer en AHS. A lo que Murphy respondió que tal vez.

Hay que decir que Murphy está acostumbrado a la adaptación de temas históricos. Otra de sus franquicias de éxito, American Crime Story, ha plasmado con maestría el juicio por asesinato del futbolista y personalidad televisiva O.J. Simpson. En su tercera edición Crime tratará el asesinato de Gianni Versace, con el venezolano Edgard Ramírez interpretando al diseñador italiano.

Entre la versión electoral sin duda surrealista y algo oscura marca AHS y la miniserie sobre las elecciones y que prepara el equipo de Zero Dark Thirty, podríamos tener raciones televisivas de Trump más allá de la siempre divertida de Alec Baldwin en SNL.