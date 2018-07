El balón que le regaló Putin a Trump tiene un chip, ¿será para el espionaje?

Chris McGrath/Getty Images

Cuando Vladimir Putin le regaló un balón de fútbol a Donald Trump, muchos, incluyendo al senador estadounidense Lindsey Graham, medio bromearon que Trump debería revisarlo para ver si tenía dispositivos de espionaje. Claro, esto teniendo en cuenta que Putin fue un espía de la KGB.

Bueno, pues resulta ser que el balón de fútbol de Adidas sí tiene una radio inalámbrica en su interior. Pero su propósito no es lo que sospechas.

La agencia de noticias Bloomberg notó que este balón en particular tiene un logo específico (mira la imagen arriba) que indica la presencia de un chip NFC en el interior.

La NFC es la misma tecnología que usan los teléfonos para realizar pagos móviles.

De hecho, una sección de preguntas y respuestas de Adidas dice que el chip NFC en este modelo en particular del balón está entre los usos menos sofisticados de la tecnología NFC, ya que básicamente envía un URL a tu teléfono para inicializar el app de Adidas, y está codificado por lo que Rusia no podría (fácilmente) reemplazar esa instrucción con algo malvado.

Claro que esto no significa que Putin no haya podido instalar un dispositivo de espionaje dentro del balón. En lo que respecta al chip NFC, sin embargo, no tiene la capacidad de hacer demasiado.

Además, "el proceso de revisión de seguridad al que se someten todos los regalos fue seguido por el balón", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, a Bloomberg.

La Casa Blanca no ha respondido a una solicitud de comentario de CNET.

Si quieres ver cómo funciona el chip NFC del balón, mira el video de abajo.