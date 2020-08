Trump firma orden ejecutiva contra WeChat y TikTok

Angela Lang/CNET

El presidente Donald Trump firmó el 6 de agosto una orden ejecutiva contra las aplicaciones chinas TikTok y WeChat.

El documento establece que "cualquier transacción de cualquier persona" con ByteDance (empresa propietaria de TikTok) o sus subsidiarias será prohibida dentro de 45 días. Esto podría significar que Apple y Google ya no podrían tener presente la aplicación en sus tiendas de aplicaciones. Recientemente, Trump amenazó con bloquear TikTok en Estados Unidos si sus propietarios no vendían el negocio a una empresa estadounidense en septiembre. Microsoft está negociando la compra de la aplicación y de cerrarse el acuerdo, abriría la posibilidad de que TikTok continúe operando en el país, ya que la orden ejecutiva es contra Bytedance y no contra TikTok per se.

TikTok respondió a la orden ejecutiva de Trump en su blog con palabras muy airadas: "Estamos conmocionados con la Orden Ejecutiva reciente, que fue emitida sin seguir un proceso adecuado", escribió la empresa. La entrada de blog indica que el app lleva casi un año intentando hablar con el gobierno de Trump, pero argumenta que este no puso atención a los hechos, dictó los términos de un acuerdo sin seguir los procesos legales estándar e intentó insertarse en medio de las negociaciones entre empresas privadas.

TikTok también dijo que explorará todas las opciones disponibles para asegurarse que se cumpla la ley, incluyendo ir a juicio.

En el caso de WeChat, la orden bloquea las transacciones relacionadas con la aplicación, pero no con su propietaria, Tencent. La empresa china es dueña de Riot Games, desarrolladora de importantes juegos como League of Legends y también cuenta con una participación importante de Epic Games, creadora del popular battle royale, Fortnite.

"La propagación en Estados Unidos de aplicaciones móviles desarrolladas y propiedad de empresas de la República Popular China continúa amenazando la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos", se lee en la orden ejecutiva". En este momento, se deben tomar medidas para abordar la amenaza que representa una aplicación móvil en particular: TikTok".

TikTok es una de las aplicaciones más populares del momento, pero sus orígenes chinos la han puesto en el punto de mira de varios gobiernos como el de India, que recientemente la prohibió en el país junto con otras aplicaciones chinas por representar una "amenaza a la soberanía y la integridad" del país.

Nota del editor: Este artículo se actualizó el 7 de agosto a las 9 a.m. hora del Pacífico con la declaración de TikTok.