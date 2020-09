Trump dice que no está listo para firmar el acuerdo entre TikTok y Oracle

Angela Lang/CNET

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que no está preparado aún para aprobar el acuerdo entre la plataforma de videos cortos TikTok y el gigante tecnológico Oracle, con el argumento de que necesita asegurarse de que el acuerdo resuelva las preocupaciones se seguridad nacional que levanta esta aplicación.

"No estoy preparado para firmar nada", le dijo Trump a la prensa en la Casa Blanca, y agregó que él esperaba que le presentaran el acuerdo el jueves 17 de septiembre. El presidente enfatizó que el acuerdo "debe acabar al 100 por ciento con las preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional".

El futuro de TikTok en Estados Unidos ha estado en el limbo desde principios del verano, luego de que Trump atacara al app por preocupaciones de que su empresa matriz, la firma china ByteDance, pudiera verse forzada a proporcionar datos de los usuarios estadounidenses al gobierno chino. ByteDance asegura que mantiene la información de los usuarios en EE.UU., con una copia de seguridad en Singapur. La compañía ha dicho que no daría información al gobierno chino aunque se lo solicitara.

Trump ha pedido que ByteDance venda las operaciones de TikTok en el país a riesgo que la plataforma fuera prohibida en EE.UU. Un acuerdo con Oracle podría convertir a la empresa estadounidense en el "proveedor tecnológico de confianza" en el país para ByteDance, un trato que aparentemente está diseñado para ocuparse de las preocupaciones de seguridad nacional.

Trump dijo que tenía dudas sobre un acuerdo que permitiera a ByteDance mantener una participación mayoritaria en TikTok.

"Conceptualmente, puedo decirte que eso no me gusta", dijo. "Si ese es el caso, no seré feliz".

El presidente había dicho al principio que el gobierno debería obtener una comisión de cualquier acuerdo que tuviera lugar después de que él pidiera la venta de TikTok. Sin embargo, dijo que los abogados le informaron que el gobierno no tiene la autoridad para exigir un pago de ese tipo.