Trump quiere que se investigue el acuerdo de Obama con Netflix

Se habla mucho de la guerra del streaming entre las distintas plataformas. Pero nadie imaginó que el acuerdo entre el expresidente Barack Obama y Netflix para producir series y documentales generaría críticas por parte del presidente estadounidense Donald Trump.

El primer mandatario publicó el lunes 16 de septiembre un tuit en el que planteó que el expresidente Obama debería ser investigado por firmar un acuerdo de producción con la plataforma de streaming.

"El Poder Judicial ha renunciado al Informe Mueller, triste por ellos después de dos años y US$40,000,0000 gastados. CERO COLUSIÓN, CERO OBSTRUCCIÓN. Así que dicen, OK, veamos todo lo demás, y a todos los acuerdos que 'Trump' ha hecho durante su vida", escribió el presidente Trump.

Este tuit fue seguido por una segunda publicación y una tercera publicación: "Pero no funciona de esa manera. Tengo una idea mejor. Mira el contrato del libro de Obama, o el ridículo acuerdo de Netflix. Luego, mire todos los acuerdos hechos por los demócratas en el Congreso, el 'Fondo para el soborno del Congreso' y, por último, los informes de IG. Échales un vistazo. ¡Esas investigaciones habrían terminado RÁPIDO!"

El acuerdo entre el expresidente Obama y Netflix se oficializó el 21 de mayo pasado, que, como mencionaba el comunicado, es por varios años y su propósito es "producir películas y series para Netflix, que pueden incluir series con guiones, series sin guiones, docuseries, documentales y largometrajes".

En esta iniciativa participan el expresidente Obama y su señora, Michelle Obama, quienes crearon con este propósito la empresa Higher Ground Productions, que se dedicará explícitamente a producir contenido para Netflix centrado en asuntos que Obama abordó durante sus ocho años como presidente de Estados Unidos, como el fomento de la igualdad y los contenidos sociales.

Son, en principio, siete proyectos, de los que ya se estrenó el documental American Factory, dirigido por Julia Reichert y Steven Bognar, que muestra "un Ohio postindustrial, donde un multimillonario chino abre una nueva fábrica en lo que fue una planta abandonada de General Motors y contrata a 2,000 estadounidenses. Los primeros días de esperanza y optimismo dan paso a los reveses a medida que la China de alta tecnología choca con la clase trabajadora de Estados Unidos".

En la lista de títulos de Higher Ground Productions figura Overlooked, sobre obituarios del diario The New York Times que nunca fueron publicados; la serie infantil Listen to your vegetables. Eat Your Parents, sobre alimentación para los niños; Frederick Douglass: Prophet of Freedom, que trata sobre un líder abolicionista afroamericano en el siglo XIX; Crip Camp, sobre los derechos de las personas con discapacidades; y The Fifth Risk, documental dirigido por Michael Lewis, que aborda los primeros días de Donald Trump en la Casa Blanca.

Ted Sarandos, presidente de contenidos de Netflix, afirmó a Variety el 29 de mayo de 2019, que las producciones de Obama en la plataforma no tendrán una "inclinación política. Esta no es The Obama Network".

Pero el acuerdo parece estar destinado a enfrentar resistencias: el pasado 3 de septiembre, la Oficina de Marcas de Estados Unidos rechazó la solicitud de registro de Higher Ground Productions, nombre de la empresa productora del expresidente. Y ahora el presidente Trump plantea que la negociación entre Obama y Netflix debe ser investigada. Sin duda, es un acuerdo que se verá sometido a muchas presiones políticas.