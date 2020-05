Trump se cambia por el presidente de Independence Day con un deepfake

Mandel Ngan/AFP via Getty Images

Un nuevo día, una nueva polémica en Twitter protagonizada por el presidente Donald Trump.

El mandatario publicó el 16 de mayo en su cuenta de Twitter un video modificado en el que sustituía el rostro del actor Bill Pullman por el suyo, en la escena del discurso presidencial de Independence Day (1996), una de las secuencias míticas de la película de Roland Emmerich. En este discurso, el personaje interpretado por Pullman lanza un discurso motivador, justo antes de la batalla final contra alienígenas invasores del espacio exterior. En el momento de la redacción, el tuit cuenta con 255,000 likes y más de 80,000 retuits.

Bill Pullman ha mostrado su descontento ante la gracieta del presidente y ha dicho que no está de acuerdo con el uso político de la película, según ha confirmado The Hollywood Reporter. Sin criticar directamente al presidente, el actor dijo con cierta ironía al medio fuente "mi voz no le pertenece a nadie más que a mí y no me postulo para presidente este año".

El video modificado sustituye también las caras de algunas personas en la multitud que en la escena escuchan el discurso del presidente, y las reemplaza por caras conocidas como la del comentarista político Sean Hannity, el político Ted Cruz en incluso la hija del presidente, Ivanka Trump.

El video modificado de Trump es lo que se conoce como deepfake, este tipo de videos está en el punto de mira por las principales redes sociales por sus posibles usos para dañar el honor de terceros o ejercer la desinformación política. Facebook dijo en enero que prohibirá a los usuarios publicar deepfakes, con la intención de detener la propagación de información falsa en la plataforma de cara a las elecciones de 2020 en Estados Unidos.