El gobierno de Donald Trump quiere identificar las cuentas de redes sociales de 15 millones de personas que buscan ingresar Estados Unidos e incluso que buscan una oportunidad de vivir el "sueño americano".

Se espera que este viernes se publiquen dos propuestas de nuevos reglamentos en el Registro Federal que para requerir que los solicitantes a visas de no inmigrantes (unos 14 millones) y quienes solicitan inmigrar de forma permanente (otros 710,000), tendrán que proveer al gobierno de EE.UU. sus nombres de usuarios y las publicaciones que han hecho en sus redes sociales durante los últimos cinco años. El documento no menciona que se les vaya pedir que de entreguen sus contraseñas.

Según el gobierno de EE.UU., el objetivo es no solo ayudar en la identificación del solicitante sino también investigar mejor su elegibilidad. La postura de Trump, hasta cuando era candidato, ha sido siempre la "revisión extrema" de los inmigrantes.

Organizaciones que abogan por los derechos legales de los residentes y ciudadanos de EE.UU., como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), señalan que un reglamento de este tipo podría invitar que se use que el perfil étnico de un individuo para discriminar en su contra. La ACLU también quiere garantizar que las reglas no se usarán de forma arbitraria. Además implementar este tipo de reglamentación sería costoso e ineficaz, según la ACLU.

La nueva regla no entraría en vigor sino hasta 60 días después de su promulgación el 30 de marzo para ofrecer un periodo disponible para realizar comentarios públicos.

Esto exactamente lo que el gobierno quiere recolectar:

Según los documentos, el gobierno se reserva el derecho a cambiar cuáles son las redes sociales que le interesa y los solicitantes tienen la opción de proveer información de plataformas no consideradas inicialmente por el gobierno.

Aquí parte del texto que se publicará en el Registro Federal el viernes:

El Departamento también está revisando la recolección para agregarle varias preguntas adicionales a los solicitantes de una visa de no inmigrante. Una pregunta enumera varias plataformas de redes sociales y requiere que el solicitante proporcione los identificadores utilizados por ellos en estas plataformas durante los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud. Las plataformas enumeradas pueden ser actualizadas por el Departamento, que podría añadir o eliminar plataformas. Se agregarán plataformas adicionales sólo si la recopilación es consistente con los usos descritos en la declaración de respaldo y después de la aprobación de la Oficina de Administración y Presupuesto. Además, se le dará al solicitante la opción de proporcionar información sobre cualquier identificador de redes sociales asociado con cualquier plataforma que no sea una que se enumera y que el solicitante haya utilizado en los últimos cinco años. El Departamento recopilará esta información de los solicitantes de visas para fines de resolución de identidad e investigación con base en los estándares legales de elegibilidad de visa; sin embargo, el Departamento tiene la intención de no hacer la pregunta de rutina a los solicitantes de visas específicas, como las visas diplomáticas y oficiales.