Si esperabas que la forma de ser de Donald Trump cambiara al menos en las redes sociales al llegar a la presidencia de EE.UU.... te tenemos malas noticias. El presidente electo continuará utilizando su cuenta de Twitter @realDonaldTrump, porque a través de ella él puede "bing, bing, bing", o lo que es lo mismo, decir lo que quiera.

La confirmación la hizo al diario londinense The Times, según reportó The Independent. Trump dijo en la entrevista que estuvo considerando dejar de utilizar su cuenta personal, pero aseguró que no lo haría porque su alcance era muy grande y porque sentía que la prensa era muy cruel con él.

"@realDonaldTrump creo que lo mantendré", dijo el presidente electo. Explicó que tenía 46 millones de personas en todas sus redes sociales, incluyendo Facebook e Instagram, y que el hecho de estar "cubierto de forma deshonesta" por los medios de comunicación le inclina a mantener su cuenta personal, decir lo que quiera, y aparecer en las noticias de la mañana como una información de último minuto.

Trump dijo además que ahora no contaría con 140 sino con 280 caracteres, aunque ninguno de los dos medios supo precisar si se trataba del poder de tuitear mediante su cuenta personal y la de @POTUS (siglas que se refieren a "President of The United States"), o si es que por algún motivo tendrá más caracteres que el resto de los usuarios.

Un reporte de Mashable cita a la reportera Kelly O´Donnell de NBC News, quien asegura que Trump no manejará directamente @POTUS, sino que lo hará su equipo, aunque este informe no está confirmando.

Actualmente Trump tiene 20 millones de seguidores en su cuenta personal. Barack Obama, el presidente saliente, fue el primero en hacer de las redes sociales un punto de partida para un gobierno digital, y también mantuvo su cuenta personal, aunque siempre con un tono a la altura de su cargo.

La Casa Blanca ya preparó una transición de las cuentas digitales relacionadas con el gobierno.Todos los tuits hasta ahora publicados por @POTUS pasarán a formar parte de la cuenta @POTUS44, debido a que Obama fue el presidente número 44. El 20 de enero de 2017 Trump tendrá la cuenta de Twitter preparada para un nuevo comienzo.