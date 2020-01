Trump acusa a Apple de no colaborar para luchar contra el crimen

Getty Images

Donald Trump dice que Apple debería facilitar ayuda al gobierno para acceder a sus teléfonos bloqueados.

El presidente dijo el 14 de enero en un tuit que Apple se niega a desbloquear teléfonos utilizados por asesinos, traficantes de drogas y otros criminales a pesar de que el gobierno está ayudando constantemente a la empresa en términos comerciales. El comentario del mandatario llega un día después de queEl gobierno pide a Apple desbloquear dos iPhone utilizados en el tiroteo de Pensacola para acceder a la información de dos iPhone bloqueados y utilizados por el causante del tiroteo en estación aérea naval de Pensacola, Florida. De acuerdo con el fiscal general, William P. Barr, este tiroteo, que acabó con la vida de tres personas en diciembre de 2019, fue un acto de terrorismo.

Apple no ha respondido oficialmente a los comentarios de Trump, pero la compañía dijo en un comunicado el 13 de enero que no es cierto que no haya estado ayudando con la investigación del caso Pensacola ya que compartió con el FBI datos relevantes que el atacante tenía almacenados en iCloud y se mantiene firme en afirmar que no dará acceso al cifrado de sus teléfonos para ayudar con las investigaciones.

Apple afirma que no existe una puerta trasera en el cifrado de sus teléfonos por lo que ni ellos mismos pueden acceder, ya que las puertas traseras "también pueden ser explotadas por quienes amenazan nuestra seguridad nacional y la seguridad de los datos de nuestros clientes".

Trump ya acusó a Apple por un asunto similar en el mismo pasado. Después de que la compañía de Cupertino se negase a desbloquear un iPhone que pertenecía a terroristas involucrados en el tiroteo en San Bernardino de 2015, el presidente hizo un llamamiento público para boicotear a la empresa. Finalmente, el FBI reveló que pudo hackear un iPhone utilizado por uno de los terroristas involucrados en dicho tiroteo.