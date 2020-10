Los trucos ocultos de tu suscripción de Amazon Prime

Monika Skolimowska/picture alliance via Getty Images

Amazon Prime tiene muchos beneficios y seguro ya conoces los más básicos, pero esta semana vamos a descubrirte los beneficios ocultos de tu suscripción de Amazon Prime que cuesta US$12.99 o US$119 al año, y que te puede ser de especial utilizad no sólo si te apuntas por el Amazon Prime Day.

Muestras gratuitas de Amazon

Este es uno de los santos griales de Amazon, y la verdad es que yo no tenía ni idea de que esto existía pero… ¿sabías que te puedes apuntar para que Amazon te mande muestras de productos?

La mejor parte de todo es que cuando te suscribes a este beneficio, tú puedes decidir qué productos te interesan. A mí por ejemplo me interesan los de nutrición deportiva y productos, y Amazon me mandó una muestra de proteínas para el gimnasio. No me encantó el producto pero, hey, era gratis, y podría servirte para decidir si la próxima vez cambias a una nueva marca.

Amazon Prime Acceso Temprano

En Amazon Prime Early Access Deal o acceso temprano a ofertas es la página diaria de ofertas de Amazon. Si eres usuario de Prime puedes ir al apartado de ofertas tempranas, y verlas antes que el resto de los usuarios, y comprar esos productos primero que nadie.

Algunas de las ofertas tienen de 20 a 30 por ciento de descuento, así que puede ser una buena forma de encontrar gangas en el sitio Web.

Así es como tus compras en Amazon se preparan y envían [fotos] Ver fotos +31 Más

Amazon Prime Reading

Amazon Prime Reading es un servicio incluido en tu membresía de Prime, y que básicamente te da acceso a cientos de libros, revistas y hasta audiolibros de manera gratuita.

No puedes elegir todos los títulos, pero los que están disponibles pueden ser leídos en cualquier dispositivo mediante el app de Kindle. Entre los títulos se encuentra la serie de Harry Potter o la vida de Elon Musk.

Twitch Prime

Si eres un amante de los videojuegos y tienes Amazon Prime o estás pensando en apuntarte, pues atención, porque debido a que Twitch pertenece a Amazon, hay muchas ofertas de gaming que puedes aprovechar mediante Twitch Prime.

Prime da hasta US$10 de descuento cuando compras videojuegos en el tiempo de preventa, aunque también hay descuentos aleatorios cada día en la página de ventas de Twitch en Amazon.

Amazon Prime Music y Fotos

Los servicios de Amazon Music y Amazon Fotos son lo mejor de la membresía a Prime. Y es que aunque muchas veces nos distraemos utilizando Google Fotos o pagando almacenamiento en iCloud, tu suscripción de Amazon Prime incluye almacenamiento ilimitado de fotografías en calidad original y 5GB gratis para videos, mientras que además incluye Amazon Music, un servicio gratuito de música sin anuncios con 2 millones de canciones que se diferencia de la versión Unlimited en el número de títulos y otras funciones mejoradas.

Sigue toda nuestra cobertura de Amazon Prime Day 2020

Consejos

Ofertas y descuentos en dispositivos