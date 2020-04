Trolls World Tour ha recaudado US$100 millones a través de ventas digitales

Universal Pictures

La película Trolls World Tour solo pudo estrenarse en cines en Rusia y Singapur debido al cierre de salas y teatros por la pandemia de COVID-19. En cines recaudó poco menos de US$2 millones, según registra Box Office Mojo. Así que Universal Pictures decidió lanzarla el 10 de abril en servicios de video on-demand (VOD) en Estados Unidos, donde ha generado ingresos de casi US$100 millones en apenas dos semanas y media, publicó The Wall Street Journal el miércoles 29 de abril.

Esta secuela de Trolls (2016) se convierte así en la primera película de 2020 que ha sido un éxito comercial pese a no haber podido exhibirse en salas de cine, como estaba originalmente previsto. ¿Significa el éxito de Trolls World Tour que más películas se estrenarán en video on-demand mientras dure la cuarentena por el brote de coronavirus?

Reproduciendo: Mira esto: Películas para combatir la claustrofobia

Ya hay otros estudios que han imitado la estrategia de Universal Pictures, como indica The Verge, pues Disney ya anunció que la película Artemis Fowl ya no se estrenará en cines el 12 de junio sino que debutará directamente en . Y Warner Bros. Pictures hará lo mismo con la película animada Scoob!, que podrá alquilarse o comprarse digitalmente el 15 de mayo.

Pero el éxito en VOD de Trolls World Tour le ha ganado críticas en Hollywood. AMC, la cadena de cines más grande de Estados Unidos, anunció el martes 28 de abril que no exhibirá películas de Universal en sus salas, en respuesta a los comentarios de Jeff Shell, presidente ejecutivo de Universal Pictures, de que están evaluando estrenar películas simultáneamente en cines y el servicio premium de alquiler digital, incluso después de que se levanten las normas de confinamiento por la amenaza del COVID-19.

Históricamente existe una ventana de 90 días (tres meses) entre el lanzamiento de un filme en salas de cine y su arribo posterior en video on-demand. Ese acuerdo entre estudios y exhibidores se ha mantenido inalterable durante 100 años en Hollywood.

Pero resulta difícil de imaginar que una cadena como AMC le cierre las puertas a potenciales éxitos de Universal Pictures, como No Time to Die (la nueva de James Bond), The Fast & the Furious 9, Minions: The Rise of Gru y Jurassic World: Dominion, previstas a estrenarse entre finales de 2020 y el primer semestre de 2021.