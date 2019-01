Buger King troleó a Donald Trump por un error de tecleo

Cuidado cuando teclees porque Burger King está allí, vigilando.

El pasado lunes, Donald Trump pidió comida rápida para atender en la Casa Blanca al equipo Tigers de Clemson (Carolina del Sur), campeones del torneo universitario de fútbol americano.

Here’s a video I shot of President Trump showing off his 300 hamburgers. pic.twitter.com/P06S6I5w07 — Hunter Walker (@hunterw) January 14, 2019

"Pedí unas 1,000 hamburguesas para ustedes. Todo de empresas estadounidenses: Burger King, Wendy's y McDonald's. Todo lo que a mí y a ustedes les gusta", dijo Trump en la recepción oficial.

El mandatario aprovechaba así para enviarle un dardo envenenado al Congreso, debido al cierre parcial del gobierno estadounidense, que entró este lunes en su cuarta semana.

Hasta aquí parece que todo iba según los planes de Trump, pero un detalle en el tecleo de "hamburguesas" cambió todo. Veamos:

Captura de pantalla por Jován Pulgarín/CNET

Si usamos una captura de pantalla para destacar el "hamberders" en lugar de "hamburgers", es porque el mandatario borró el tuit. Pero ya saben, en Internet hoy en día nada queda impune.

Pues este martes, un día después de la recepción, la cadena de hamburguesas escribió el siguiente tuit: "Due to a large order placed yesterday, we're all out of hamberders. Just serving hamburgers today", que traducido sería: "Debido a un pedido grande realizado ayer, nos hemos quedado sin hamberders. Sólo servimos hamburguesas hoy".

due to a large order placed yesterday, we're all out of hamberders.

just serving hamburgers today. — Burger King (@BurgerKing) January 15, 2019

Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar:

Incluso un usuario creó un original logotipo con la palabra inventada por Trump:

Thanks for the heads up! pic.twitter.com/CuxRuC8yBP — Jim Hall (@jhall) January 15, 2019

Al momento de redactar esta nota, el tuit de Burger King tenía más de 23,000 retuits y 82,000 Me gusta.

Burger King es experta en usar las redes sociales para poner en primer plano su marca. En diciembre de 2018, su campaña para competir con McDonald's se hizo viral. Si quieres conocerla, haz clic aquí.