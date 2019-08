Triplemanía XXVII: Cómo ver los combates en Estados Unidos

Lucha Libre AAA

¿A quién le ponemos las fichas, a Blue Demon Jr. o a Dr. Wagner Jr.? Estos dos grandes luchadores se enfrentarán en la pelea más atractiva de Triplemanía XXVII, jornada de lucha libre que se realizará el próximo 3 de agosto en Ciudad de México.

El evento también contará con un combate internacional, entre los Young Bucks y Kenny Omega frente a Fénix, Laredo Kid y Pentagón Jr., sus acérrimos rivales.

En la arena, igualmente será el debut de Caín Velásquez, figura de la Ultimate Fighting Championship (UFC), en un combate especial. Le acompañarán Psycho Clown y Cody Rhodes, para enfrentarse a El Texano Jr.,Taurus y un luchador sorpresa.

Triplemanía es uno de los eventos más importantes de la lucha libre en México que se realiza gracias a la unión de dos empresas: Lucha Libre AAA Worldwide y Roshfrans. Los luchadores del momento se enfrentan en una jornada en la que se disputan diferentes títulos.

A continuación te contamos todos los detalles de esta velada.

¿Dónde, cuándo y a qué hora se realizará Triplemanía XXVII?

La sede del evento será la Arena Ciudad de México. Las luchas se realizarán el próximo 3 de agosto y podrás verlas a partir de las 8 p.m. (hora del Este de Estados Unidos).

¿Cuál es la cartelera?

En negritas podrás ver las modalidades y abajo los protagonistas.

AAA vs. AEW

Lucha Bros. (Pentagon Jr. y Fénix) vs. The Elite (Kenny Omega y The Young Bucks).

Cody, Psycho Clown y Caín Velásquez vs. Texano Jr., Taurus y un luchador sorpresa

Lucha con Sillas, Mesas y Escaleras por el campeonato AAA Reina de Reinas

Keyra (c) vs. Lady Shani vs. Taya vs. Tessa Blanchard vs. Faby Apache vs. Chik Tormenta vs. La Hiedra.

Copa Triplemania

La Parka, Aerostar, Drago, Pagano, Puma King y algunos luchadores por anunciar.

Lucha de Tercias AAA

Hijo del Vikingo, Myzteziz Jr. y Golden Magic vs. Mocho Cota Jr., Carta Brava Jr. y Tito Santana vs. Pimpinela Escarlata, Máximo y Mamba.

Lucha a Cuatro Bandas por el Campeonato de Parejas Mixtas AAA

Niño Hamburgesa y Big Mami (c) vs. Sammy Guevara y Scarlett Bordeaux vs. Lady Maravilla y Villano III Jr. vs. Australian Suicide y Vanilla.

¿Cómo ver los combates en Estados Unidos?

La jornada de Triplemanía se puede ver desde cualquier lugar con tan solo conectarse a la fan page de Lucha Libre AAA en Facebook.

También se puede seguir la competencia vía Twitch.